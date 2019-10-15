陳文凡訪華府 提台美簽打擊不實訊息備忘錄

2019-10-15 22:20 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／即時報導



國安局副局長陳文凡15日在美國華府提出，美國與台灣可以針對如何應對不實訊息，考慮簽署一項宣示性的備忘錄；但陳文凡不願提供更多詳情，僅表示與美方討論中。

美國智庫「詹姆斯頓基金會」（Jamestown Foundation）15日舉行聚焦中國防務與安全的年度研討會，陳文凡上午發表演說，談中共對台灣的影響力行動；美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）則於中午發表主題演講。

陳文凡於會中提出台灣與美國等其他國家可能的合作項目，包括台灣與理念相近國家可考慮就打擊不實訊息，建構區域性的網路安全聯盟，如此可共享訊息，而聯盟的目的在於確保言論自由與安全，並探索網路活動的法規。

陳文凡並提出，美台可以考慮簽署一項打擊不實訊息的諒解備忘錄；此外，台美也可透過洽簽雙邊自貿協定，進一步合作。

陳文凡會後短暫受訪被問及備忘錄詳情，他僅回應，這是台灣的一個想法，台灣政府必須想盡各種方法面對挑戰，這是其中一項；備忘錄是一項提案，台灣方面希望能與友人、理念相近國家思考此事。

媒體追問是否已與美方談過備忘錄，以及美方是否有意願，陳文凡則說，正在討論中。

此外，外媒詢問陳文凡，是否擔憂美中貿談會把台灣放在談判桌，陳文凡表示，任何與中國大陸相關事務，台灣都密切關注，台灣對相關發展持正面看法。

陳文凡演說時也提及國安會日前發布的報告，預期中國大陸在台灣大選前將會升高對台威脅，而且可能會再奪走1至2個邦交國；媒體會後詢問評估邦交不穩的國家，陳文凡僅說，不做這方面的預測，但我方不會放棄任何一個友好國家，更不要說是邦交國。