黃國昌領銜 「居住正義改革聯盟」明成立

2019-10-15 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／台北即時報導



台灣近年來高房價問題引發社會各界關注。明天包括時代力量立委黃國昌、台北市議員邱威傑、台北市前都發局長林洲民等7人將聯手成立「居住正義改革聯盟」，該聯盟有三大訴求，分別是「完成實價登錄2.0，落實房市資訊透明」、「修法課徵囤房稅，抑制不動產炒作」、「履行社會住宅承諾，解決青年租屋困境」。居住正義改革聯盟表示，希望透過這次行動來喚起更多關注，不僅讓更多人站出來，更要讓政治人物拿出具體作為，共同落實台灣居住正義。

居住正義改革聯盟共有7位共同發起人，除了黃國昌、邱威傑、林洲民，還有居住正義協會理事長黃益中、房市專家Sway與呂佳育、吳少喬兩位媽媽。

該聯盟今日發出發起聲明表示，台灣的居住困境非常嚴峻，不僅全國的購屋痛苦指數高居全球前十名，雙北更名列全球前三名；然而，居高不下的房價，並非由於住宅供不應求，全國高達86萬戶的空屋，證明了高房價是因為住宅市場不夠透明，給人炒作哄抬的空間，少數持有大量房源的囤房者，更因為囤房的持有稅超低，能有恃無恐地繼續閒置房屋，繼續炒高房價。

居住正義改革聯盟指出，高房價的議題，過去因為炒作房屋土地所衍生的金權結構，牽扯金錢和各種選舉資源，和政治人物息息相關；因此，這些問題明明在眼前發生了這麼久，過去的政黨和政治人物卻不敢面對。

居住正義改革聯盟表示，這些政黨和政治人物，都曾對選民許下居住正義的承諾，但選後不是改口轉彎，就是用各種理由敷衍搪塞，甚至反過來幫忙建商財團降稅、綁標、施壓建照、關說違建，「如果我們繼續放任居住正義政見跳票，問題不只不會解決，還會更加嚴重」。