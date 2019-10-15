陳學聖逼表態？ 論文門校長難接招

2019-10-15 21:37 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



藍委陳學聖14日在國會審查國立大學基金預算時，詢問在場的48名國立大學校長「是否相信蔡英文論文門的資料為真？」引發輿論正反批評，支持者認為此舉為立委職權並無不妥，反對者則痛批「立委利用審查預算之便，逼大學校長表態。」還原質詢前後文後，陳學聖的本意應是想透過校長們對論文門的看法，平息各方爭議。

陳學聖發言內容

該段質詢約4分鐘，陳學聖表示，2日時已提出要求「去政大查閱蔡總統論文門的資料」，但卻被安排至16日才讓他前往調閱，那麼簡單的事情，為何還得拖那麼久？去了以後會不會是個陷阱？去政大看論文們資料後，不能碰又不能拍，怕會做出錯誤的背書，所以現在不敢答應前往。

「雖然總統府已將蔡總統遺失的論文、畢業證書找出來了，但我還是心有疑竇，想聽聽校長們對論文門的看法。」接著，陳學聖對列席的48位校長說：「在座各位校長，有沒有哪位校長，你願意幫小英總統來講幾句話，說你看了公開資料以後，相信它是真的？」「若有的話，我馬上請教育部長多加一點事務金費給你的學校，我立法院全力相挺！」

特別審政大的預算

數秒之間，場間有六位校長舉手，不包含政大校長郭明政。陳學聖質詢時問，為何沒舉手？郭明政說明，沒舉手是因為此事還在調查之中。陳學聖打岔說，一翻兩瞪眼，兩張紙的證據就在你手上，若不公開資料，「這次審預算，我一定特別審政大預算！」

陳學聖又問48位校長，在座有誰「雙遺失」過你的論文與畢業證書？（無人舉手）陳學聖說，就是因為這是件從未見過的千古奇案，所以才期望來個公開透明化的直球對決，不要再推給國家資訊公開、個資法了。對此，郭明政強調，資料會交給司法機關，也尊重立委的調查權，歡迎陳學聖到政大親自看資料；陳學聖則回，除了公開資料，「我怕中計、信不過政大，所以不敢去。」

表態風波後續回應

當日，總統府立即發聲明譴責，國民黨於審查國立大學校務基金時，拿一個假新聞，要大學校長做政治表態，這是傷害學術自由的政治審查、政治勒索，也是陳學聖在羞辱自己的立委職權。

「校長的反應，只代表了學界對蔡總統論文、畢業證書風波的態度。」陳學聖於質詢被媒體大肆報導後，補充說明，自己質詢從來沒有威脅、勒索過任何人。這件事很單純，總統府最好同意政大、教育部直接解密，把所有原始資料公開，拿出來「直球對決」，讓社會公評。他也強調，教育文化委員會本就有調閱公文書的職權，所以不是濫用職權、勒索。

對此，民進黨15日也召開記者會抨擊。綠委李俊俋酸痛批，陳學聖利用審查預算做政治勒索，跟他意見一樣就加預算，意見不一樣就嚴格審查。綠委林靜儀則表示，陳學聖身為專業資深國會議員，預算總金額3033億元，難道真的找不到東西可以監督嗎？

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