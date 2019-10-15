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蔡英文竹縣狂掃8行程 搶攻客家選票

2019-10-15 20:12聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

蔡英文總統今天下午在新竹縣狂掃8個行程，重頭戲是參加全國客家助選團成立大會，由新竹縣前縣長林光華擔任總團長，替8位桃竹苗客家選區的立委提名人造勢，搶攻客家選票意味濃厚。

蔡英文下午與竹縣一選區立委參選人周江杰前往新埔遊客中心，聆聽新埔鎮長林保祿介紹說明新埔鎮的農特產品及在地文化，也嘉許新埔的柿餅，緊接著她與周江杰前往新埔與天宮、廣和宮參香，與在地民眾對話。

客家族群較多的桃竹苗，向來被視為藍營票倉，上一屆總統大選，蔡英文以四成二的得票率在新竹縣「逆轉」成功，她今天在全國客家助選團成立大會中提到，2020年選戰，對於台灣為關鍵選戰，台灣人要選自由民主，還是要走上被統一的路？這是是關鍵選擇時刻，不能做錯決定。「這次立委有新的夥伴，邀請大家再次支持，給客家年輕人鼓勵，希望客家選區老戰友們，把所有力氣拿出來，讓台上的人全部當選。」

「這次選舉不能失敗，一定要成功！」蔡英文更直說，選前倒數90天，請大家掌握每一張選票。對於客家政策的承諾，過去執政3年多來辛苦打地基，在客家區投入許多建設與資源挹注，包括前瞻基礎建設計畫的投資，推動浪漫台三線客家文藝復興運動，吸引民眾到客庄旅遊，讓客家的文化與生活方式，重新展現在世界面前。

他希望這次總統要連任，國會要過半，總統改革的意志力，一定要有國會支持。蔡英文還說「這一次的選舉不要看民調，以為總統選舉是穩定的，在票投出之前，沒有穩定的局，一定要小心翼翼」。

蔡英文更向選民喊話，選前倒數90天，請大家掌握每一張選票。記者郭政芬／攝影
蔡英文更向選民喊話，選前倒數90天，請大家掌握每一張選票。記者郭政芬／攝影
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蔡英文總統今天下午參加全國客家助選團成立大會，替8位桃竹苗客家選區的立委提名人造...
蔡英文總統今天下午參加全國客家助選團成立大會，替8位桃竹苗客家選區的立委提名人造勢，搶攻客家選票意味濃厚。記者郭政芬／攝影
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蔡英文新竹
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