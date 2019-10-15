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立委籲放寬外籍配偶家屬來台探親 外交部：研議可行性

2019-10-15 19:50聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

立委林麗蟬呼籲外交部與領事事務局應將外配的探親資格，比照陸配。本報資料照片
立委林麗蟬呼籲外交部與領事事務局應將外配的探親資格，比照陸配。本報資料照片
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國民黨立法院黨團副書記長林麗蟬今舉行記者會表示，內政部將陸籍配偶家屬來台探親的資格，放寬至三等親，陸、外配權益應一致，呼籲外交部與領事事務局應將外配的探親資格，比照陸配。對此，外交部表示，將持續檢視現有的簽證便利措施，並研議提升外籍配偶親屬來台探親便利度的可行性。

外交部指出，為便利外籍配偶親屬來台探親，外交部及駐外館處已針對外籍配偶親屬以探親事由申請的簽證案，除少數簽證高風險國家人士外，提供簡化應備文件且無親等限制，並針對具有人道考量的個案核予最長可停留至180天的停留簽證。

外交部並表示，針對非特定國家的外籍人士以觀光、探親、一般社會性訪問等事由申請簽證來台，更未限定其身分須為外籍配偶的親屬，一般人士均得以免簽證或申請簽證的方式來台。

外交部指出，配合政府大力推動新南向政策，外交部自105年起，陸續放寬東南亞人民的簽證待遇，包含試辦免簽證、「觀宏專案」團體旅遊電子簽證及「東南亞人民來臺先行上網查核」(有條件式免簽證)等。整體而言，外籍配偶親屬來台的管道多元、管道暢通且便利。外交部將持續檢視現有的簽證便利措施，並研議提升外籍配偶親屬來台探親便利度的可行性。

簽證外交部外配新南向政策林麗蟬
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