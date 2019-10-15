藍營籲小英請假參選 陳致中：「總統」是小英本職

2019-10-15 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜今天宣布要自明天起請假參選，高雄市議會國民黨團呼籲尋求連任的蔡英文總統也要比照韓國瑜，請假參選，不要用公家資源為自己拚選舉。民進黨高雄市議員、前總統陳水扁的兒子陳致中為蔡總統駁斥國民黨的呼籲，強調蔡總統是現任總統，總統是「本職」，雖爭取連任，ㄧ樣每天要執行「本職」的工作，但韓國瑜的「本職」是高雄市長，卻要去選總統這個「另職」，國民黨不要為韓開脫「落跑」的罪名。

陳致中在臉書、官line表示，韓國瑜選擇請假參選之所以被罵，主因韓當市長才9個月又22天，具體的成績單還拿不出來，所以高雄市民的被背棄感很重；倘若韓是市長連任後才選總統，請假這件事情的爭議不會這麼大，2016年同為國民黨籍的新北市前長朱立倫選總統即是一例。

陳致中說，有人舉前副總統呂秀蓮從桃園縣長選副總統為例，罵綠營也有落跑者；但呂秀蓮是1997年3月28日補選上任，同年12月20日大選當選，就任副總統則是2000年5月20日，距其執掌縣政已超過3年，這個跟韓國瑜當市長，椅子都還沒坐熱就請假，豈能相提並論？

他表示，藍營人士說蔡總統怎麼不辭職參選，怎麼不請假參選？這根本是胡說八道，蔡是現任總統，總統是本職務，雖她爭取連任，ㄧ樣每天要執行這個本職的工作，就如同韓國瑜如2022尋求連任，也不會發生請假或被要求辭職的問題。