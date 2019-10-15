國慶大會真的空蕩蕩！黃暐瀚：想來來不了 想走走不掉

2019-10-15 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／即時報導



2019雙十國慶大典日前盛大舉行，有花車遊行、光雕秀等精彩節目，但這幾天網路不斷流傳現場照片，指國慶大會根本空空蕩蕩、冷冷清清；資深媒體人黃暐瀚證實，他認識這張照片的拍攝者，國慶大會是真的沒有觀眾，主要有兩個因素造成。

黃暐瀚說，他甚至認識拍照的當事人，證實這的確是今年10月10日當天拍的「實況」，而為何國慶大會人潮如此稀少呢？其實會場一開始人沒有這麼少，但等總統蔡英文致詞結束之後，僑胞們就被整團帶走，可能是怕曬或是不想留了，才會留下台下南北廣場空蕩蕩的景象。

黃暐瀚表示，所謂國慶大會是由「國慶籌委會」主辦，由代表民意的立法院長擔任主席，舉辦盛大的歡慶儀式，正因為是這樣，所以大會自早上10時開始之後，「身為客人」的總統一開始總是不在，要等到大會主席致辭結束後，才會以主人的身分進入總統府，邀請國家元首一起到府外跟「全民同歡」。

他提到，然而正因為這個場合元首高官齊聚，國安單位一直以來都用最高規格的維安手段部署現場，而總統府前面的南廣場與北廣場，則分別安排從海外回台的僑胞來坐，坐得滿就盡量坐。

坐不滿就會在開場前找些年輕的工作人員想辦法湊數填滿，於是中華民國的國慶大會一直以來都處於一種「想來的來不了，想走的走不掉」這樣的尷尬狀況。

黃暐瀚表示，每年才舉辦1次的大會，自動自發想來參與的民眾肯定不在少數，然而不管前總統馬英九時代，或是蔡英文執政的現在，民眾總無法接近會場，都被拒馬跟柵欄給隔離在外。

就像2011年的雙十國慶，藝人何篤霖一大早和一群朋友滿懷熱情的想到總統府前參加「升旗典禮」高唱國歌，不料到了衡陽路口卻被拒馬擋著，無法入場，一群人在拒馬外放聲大罵，還鬧上了新聞。