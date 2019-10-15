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漁業署重申：黑鮪交換大目鮪配額不會損及台灣利益

2019-10-15 17:36聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

關於台灣黑鮪與日本大目鮪交換配額一案，漁業署今天傍晚重申，不會影響及我國漁業的利益，呼籲各界停止散布假消息，別誤導大眾。

漁業署表示，我國在「中西太平洋漁業委員會」（WCPFC）北方次委員會 （NC）商討將太平洋黑鮪限額中的300公噸與日本互轉大目鮪300噸配額一案，遭抹黑將造成4億元產業損失，另有消息指稱我國順應日本不談重疊水域漁權，不再護漁，都不是事實。

漁業署表示，我國每年剩餘的黑鮪限額達一千多公噸，產值形同為零，如與日本交換大目鮪限額，且期限僅有1年，不僅不會造成漁民及台灣損失，更可活用我方剩餘黑鮪的限額。

漁業署指出，我國大目鮪每年限額使用率達90%以上，如果可換得大目鮪限額，即可開放漁民申請捕撈，對漁民帶來實質收益。但部分人士不斷宣稱將造成我國損失4億元台幣，是誤導社會大眾，刻意欺騙善良漁民。

漁業署另表示，台日經濟水域高度重疊，從民國85年起歷經17年談判，才完成「臺日漁業協議」簽署，奠立八重山群島以北水域範圍的規則。之後並開啟第二階段的海域範圍討論，絕無順應日本不談重疊水域漁權情事。

而海委會海巡署92年起即依據中華民國暫定執法線及台日漁業協議海域進行護漁，定期赴中西太平洋執行公海巡護，16年來始終如一，抹黑海巡弟兄不再護漁，即是抹煞在第一線同仁的努力，各界應停止散布假消息，別造成漁民困擾及猜忌。

關於台灣黑鮪與日本大目鮪交換配額一案，漁業署今天傍晚重申，不會影響及我國漁業的利...
關於台灣黑鮪與日本大目鮪交換配額一案，漁業署今天傍晚重申，不會影響及我國漁業的利益，呼籲各界停止散步假消息，別誤導大眾。圖／報系資料照片
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