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比照4年前捐薪？朱立倫：相信韓國瑜一定會

2019-10-15 17:22聯合報 記者鄭媁／即時報導

前新北市長朱立倫相信韓國瑜請假選總統，應該會將薪水捐出來。記者陳聖文／攝影
前新北市長朱立倫相信韓國瑜請假選總統，應該會將薪水捐出來。記者陳聖文／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜宣布將請假投入總統大選，被問到是否要仿效4年前一樣捐出薪水，新北市前市長朱立倫今下午受訪時表示，相信韓國瑜一定會，無論是不支薪或捐出來，都一樣。

朱立倫下午出席「域見：孩子的心視界」美力台灣3D成果展發布會。媒體詢問，韓國瑜在北中南各設立競選辦公室，是否有多頭馬車疑慮？朱立倫認為，韓國瑜本來就是非典型的政治人物，相信他有很多新創意、新想法，總部設在高雄也很好，讓中南部支持者感到士氣大振。

朱立倫說，最重要的事凝聚共識和提振士氣，這段期間不要再有任何內訌，未來選戰主軸能再更明確，一步一腳印爭取勝選。

對於黨主席吳敦義不接競選總部主委，朱立倫說，還有一段時間，韓國瑜可能要親自邀請、協調，若由吳敦義擔任主委或重要職務，對整個競選總部領導一定有正面幫助。

由於上一次總統大選，朱立倫擔任黨主席也未擔任洪秀柱的競選主委，朱立倫則解釋，情況不一樣，現在已經十月，當時還沒有討論到主委情況。

針對未來黨內整合，朱立倫說，相信大家最後都會來幫忙，至於要扮演什麼角色，關鍵還是韓市長來做安排和決定，他們是一定幫忙，至於以什麼方式，各自都可以來配合。

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