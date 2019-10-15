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政院「美化」新南向預算 補齊1.8億元差額

2019-10-15 16:51聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

行政院要求各部會重新調整新南向預算，並非挹注新的預算，而是找出凡是與新南向「沾得...
行政院要求各部會重新調整新南向預算，並非挹注新的預算，而是找出凡是與新南向「沾得上邊」的預算通通編入新南向預算。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
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蔡政府上台後提倡新南向政策，但據了解，109年度新南向政策經費預算原較去年度減少1.8億元，行政院經貿辦公室於7月底發函給各部會，希望各部會在不調整現行預算的情況下，能夠「美化」新南向預算。對此，行政院長蘇貞昌表示，每一個部會在爭取預算，都會說它的預算最重要，認真爭取預算是好事。

民進黨政府推動新南向政策，不過國民黨立委童惠珍取得「行政院經貿辦公室」日前寄給各部會的電子郵件，內容指稱，該辦公室接獲主計總處通知，發現109年新南向經費預算，較108年度少1.8億元，並指出，新南向政策是政府重大政策之一，相關預算減少，恐不利於政府對外說明其重視程度，政委鄧振中請各部會再詳查預算編列情形。

信件內容稱，要求各部會在不更動目前已完成預算細項編列的原則下，盡量調整相關經費項目，將與新南向業務相關的經費劃歸為新南向預算，希望呈現出109年度新南向預算總額不至於有較108年度減少的情形。

並指出，主要減列的8個部會，包括故宮、國發會、財政部、交通部、農委會、衛福部、文化部及科技部，要求詳查預算編列情形，以及調整的情形。

蘇貞昌今赴立法院備詢。童惠珍對此提出質疑，並稱她已向主計總處取得資料，發現109年度新南向預算為69.05億元，108年度則編列69.54億元，兩者相差不到5千萬元，與信件中所指的1.8億元有很大的差距，可見減列的8個部會已配合行政院要求調整，質問這樣的做法，為護航特定政策，不顧財政紀律，與部會的實際需求，強制要求調整預算編列，是否合理？

蘇貞昌則回答，不知道信件真假，並認為每一個部會在爭取預算，都會講他的預算最重要，這是很正常的。童惠珍則進一步質問，如果為了護航新南向政策，希望各部會不要把預算編的太低，對已經編列出來的預算，在發現有落差後，還要求調整，這到底合不合理？

蘇貞昌則說，各部會在爭取預算，都會有自己的理由，至於合不合理，各部會認真爭取預算是好事。

據了解，行政院要求各部會重新調整新南向預算，並非挹注新的預算，而是找出凡是與新南向「沾得上邊」的預算通通編入新南向預算，就是要「美化」預算總額。

圖／童惠珍辦公室提供
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圖／童惠珍辦公室提供
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行政院新南向政策蘇貞昌
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