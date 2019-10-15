【重磅快評】如果張天欽的東廠沒被踢爆....

2019-10-15 15:55 聯合報 主筆室



繼月初通過彈劾案，監察院今天又通過對促轉會前主委張天欽的另一個調查報告，認定張天欽在擔任促轉會副主委時，違規申請職務宿舍，甚至利用職權提前汰換未到使用年限的傢俱，要求促轉會「檢討改進」。

去年發生的張天欽「東廠案」曾經轟動一時，他試圖利用自己和促轉會的權力，以「除垢」為名打擊當時正在參選新北市長的侯友宜。案經促轉會內部人員爆料，內情才曝光，張天欽因此下台。而後，促轉會主委黃煌雄也請辭。事隔一年多，如今此案看似告一段落，但仍讓人不禁想像：如果當時不是促轉會內部有人爆料，事情的發展會如何？

當時正值九合一大選前夕，合理的推論，是假如此事沒有被揭露，促轉會極可能會在張天欽的主導下，發動一系列對侯友宜甚至其他國民黨參選人的政治鬥爭，從而引導輿論的方向。當然，因為此案的負面效應無從而起，九合一的結果是不是會如此，也就難說得很。而如果去年九合一選舉，竟因促轉會的鬥爭而有不同結果，張天欽可能就是選舉的功臣，而不是戰犯了。再進一步看，張天欽在官舍案違法濫權、濫用公帑的嘴臉，不但無從被追究，升官也是可以預料的事。

但是，即便此案鬧得沸沸揚揚，過失情況又如此明確，相關當事人張天欽，當時的研究員蕭志男、副研究員張世岳不過就是「去職」而已；另一個當事人、具有公務員身分的主任秘書許君如，甚至是「歸建」陸委會，促轉會「不建議做任何懲處」。至於促轉會沒了主委、副主委，則索性不再補實，讓於法無據的「代理主委」楊翠一路代理到現在。

張天欽的東廠案引發的另一個懷疑，是「只有一個張天欽嗎」？從民進黨上台後的諸多作為和統計的合理性來看，很難讓人相信「只有一個張天欽」。更可能的情況是，促轉會只是因為有人爆料，所以才被大家發現是「東廠」；但實際上，民進黨政府裡，扮演「東廠」角色的何止促轉會一個，有更多的廠公，是埋藏在蔡政府的各個角落

促轉會的東廠事件，絕對是中華民國民主化過程中的一個重大汙點，標示一個以正義、法治和民主為名成立的組織，從事破壞正義、法治和民主的工作。而且，它顯然仍是現在進行式。