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張天欽違規使用官舍、添購家具 監院請促轉會改進

2019-10-15 13:54聯合報 記者程嘉文／即時報導

行政院促轉會前副主委張天欽去年8月24日召集部屬舉行「東廠會議」，研討藉機打擊國民黨新北市長參選人侯友宜，事件爆發引發軒然大波，他和當天與會的多數幕僚都因此辭職。事件也爆發案外案，就是家住台北市的張天欽，卻違規申請職務官舍，並且提前汰換未到使用年限的家具。監察院內政民族、財政經濟兩個委員會的聯席會議，今天通過監委高鳳仙的調查報告，請促轉會檢討改進，並請財政部訂定配置及採購之統一客觀標準。

高鳳仙表示，促轉會於107年7月間向財政部國有財產署申請借用承德首長宿舍1戶，供作張天欽之職務宿舍，並陸續依張前副主委提出之需求，汰換洗衣機、電扇、純水機、冷氣機、個人電腦及床墊，另添購電烤箱、除濕機、空氣清淨機、電鍋、熱水瓶、吸塵器、電腦桌椅等設備，總計支出近24萬元，均由幕僚單位簽准後由該會業務費、設備及投資經費項下支應購置。

高鳳仙請促轉會查明，其所汰換之物品明是否符合物品管理手冊所定之報廢標準，促轉會回覆：「電扇及個人電腦一臺尚堪使用，本會已點交歸還國產署；汰換之舊有床墊三組，因未逾使用年限，移置本會保管，本會新購替換之床墊三組，則點交國產署繼續使用。」經查，電扇及個人電腦各一臺，雖已逾使用年限，但經檢查皆尚堪使用；床墊三組之購置日期為105年6月7日，距離張天欽107年7月間借用該宿舍時僅兩年，未達五年之使用年限，且實際使用期間僅約一年兩個月，不符行政院訂頒之「物品管理手冊」第28點第3款、第4款所定之報廢要件，其汰換均於法不合，應檢討改進。

高鳳仙指出，本案調查結果，除請促轉會檢討改進外，目前各機關對於首長宿舍所得配置之傢俱、家電等基本配備及採購金額等標準不一，各自為政，故請財政部針對首長宿舍所得配置之傢俱、家電等基本配備及採購金額等，訂定統一客觀標準，俾利各機關遵行。

促轉會。報系資料照片
促轉會。報系資料照片
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促轉會宿舍張天欽
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