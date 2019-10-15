蔡英文論文門有兩道題 他說蔡顯然吹牛之詞在這裡

2019-10-15 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



新竹市立委參選人鄭宏輝今天邀請蔡英文總統出席「毛小孩健康教室」記者會，蔡英文被問及國民黨立委陳學聖在立法院詢問在場國立大學校長「是否相信蔡英文的博士論文為真？」一事，蔡回「錯誤場合問錯問題」；國民黨台北市議員羅智強表示蔡總統的博士論文門其實有二道題目，他輔選過兩次場總統大選，深知「戰場選擇」的重要，須知「勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝」是不變的道理。

羅智強指出，對於蔡英文的博士論文門，他的看法是，有多少證據説多少話，他不會因為是蔡英文是他不喜歡的政治人物，與他的政治立場不同，就在沒有充分的證據下，斷定蔡英文博士與論文的真假。

就如同，在智慧販賣機的問題上，他認為柯文哲由上而下的決策方式是不對的，智慧販賣機要不要進校園，應和家長、校方充分溝通，採由下而上的方式推動，但即便這個政策的做法不周延，柯文哲該受批評，他也反對羅文嘉輕率的扣一個「弊案」的帽子給柯文哲和台北市政府。

也如同以前，在大巨蛋等五案，他也反對柯文哲僅憑主觀就隨便扣個「五大弊案」的帽子。

回到蔡英文的博士論文門。其實博士論文門，其實有兩道題目，一是論文門，一是博士門，

在論文門部分，他認為蔡英文一開始的態度是可議的，博士論文確實在一般情況下，應尊重作者的意思，採取限閱並無不可。但很抱歉，蔡英文不是「一般情形」，她是總統，身為極重要的公眾人物，他的重要著作、博士論文讓公眾閱覽是最基本的透明義務。她竟然遮掩論文數十年，直到各界壓力達到爆鍋，才心不甘情不願地公布。

大家想想，如果是馬英九的博士論文如此心虛遮掩，民進黨不剝了他十層皮？

而蔡英文的論文，是不是好到像她説的可以得「一個半博士學位」，經過這一段時間的檢驗，很顯然，也是吹牛之詞。

在博士門的部分，我則一直認為，這是很難突穿蔡英文的一道題，因為，博士也許是真，也許是假，但顯然倫敦政經學院一直站在蔡英文這一邊，那只有二個情境，LSE的背書是真，蔡英文的博士是真的，那打這一題，只會得到反作用力；另外的可能性是LSE的背書是假，蔡英文的博士是假的。但問題來了，最有權威説蔡英文有沒有博士學位的機構就是LSE，LSE都護航了，那要如何證明？