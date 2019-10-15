【重磅快評】謝長廷的「自娛」外交

2019-10-15 13:47 聯合報 主筆室



不甘寂寞的駐日代表謝長廷又在臉書發文了，他批評台灣媒體將福岡辦事處拿到安倍「賀電」的外交成績，糟蹋成是外交烏龍，是一種「自虐」的行為，在內文中，謝長廷對日本政府的打臉否認視而不見，反而還當成是台日兩國的外交默契，這無疑是一種關起門來喊爽的「自娛」外交。

而謝長廷究竟是如何「自娛」呢？

首先，謝長廷說如果福岡賀電是被打臉，那麼安倍的母親、弟弟與弟媳及一百多位國會議員為何都來參加國慶道賀？這是謝長廷刻意混淆身份的認同，安倍的母親並無任何官職，安倍的弟弟岸信夫只是單純的國會議員，目前並無擔任大臣，而以國會議員的身份在日本參與中華民國國慶，並無踰越1972年的台日關係體制，換句話說，唯有擔任首相、大臣官員參與台灣的政治活動才是外交突破，而謝長廷把安倍首相與一般國會議員的身份混為一談，說安倍連親友都來了，怎麼還會打臉台灣的賀電，這是辯證法上的詭辯。

其次，謝長廷也說日本副官房長官回覆說首相府沒有發出賀電一事，日本媒體都沒有報導，連最親中的日媒一個字都沒有報導，難道日本媒體的沒有報導，就是代表日本媒體默認安倍的賀電為真嗎？其實，最近因為日本關東地區遭受強颱侵襲造成重大傷亡，日本媒體幾乎都把所有焦點放在救災上，況且在日本媒體當中，除了產經新聞之外，大多數媒體都絕少報導台灣的新聞，難道日本媒體不報，台灣媒體就不能報嗎？而對謝長廷來說，台灣媒體基於國家利益把它報導出來，竟就變成是一種自虐的行為嗎？由此可見，謝長廷的戀日情節之深啊。

最後，謝長廷說日本都知道這只是禮貌性的賀電，而並非政策的宣示，執意追究賀電從何取得？由誰取得？實無必要。只是，安倍在國慶賀電上，不但簽署他的總理大臣職稱，還稱台灣是中華民國，這是過去從未有的現象，也是台日外交關係的一大突破，而之後日本政府卻否認這紙賀電，這讓台灣人民摸不著頭緒，台灣人民只是想了解究竟是日本沒有發這張賀電？抑或是日本政府顧及中日關係而否認這紙賀電？難道人民沒有知的權利嗎？