親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
食物外送員之死
張忠謀出使APEC
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

實驗，教育行不行？填問卷抽好獎 得獎名單公布

【重磅快評】謝長廷的「自娛」外交

2019-10-15 13:47聯合報 主筆室

不甘寂寞的駐日代表謝長廷又在臉書發文了，他批評台灣媒體將福岡辦事處拿到安倍「賀電」的外交成績，糟蹋成是外交烏龍，是一種「自虐」的行為，在內文中，謝長廷對日本政府的打臉否認視而不見，反而還當成是台日兩國的外交默契，這無疑是一種關起門來喊爽的「自娛」外交。

而謝長廷究竟是如何「自娛」呢？

首先，謝長廷說如果福岡賀電是被打臉，那麼安倍的母親、弟弟與弟媳及一百多位國會議員為何都來參加國慶道賀？這是謝長廷刻意混淆身份的認同，安倍的母親並無任何官職，安倍的弟弟岸信夫只是單純的國會議員，目前並無擔任大臣，而以國會議員的身份在日本參與中華民國國慶，並無踰越1972年的台日關係體制，換句話說，唯有擔任首相、大臣官員參與台灣的政治活動才是外交突破，而謝長廷把安倍首相與一般國會議員的身份混為一談，說安倍連親友都來了，怎麼還會打臉台灣的賀電，這是辯證法上的詭辯。

其次，謝長廷也說日本副官房長官回覆說首相府沒有發出賀電一事，日本媒體都沒有報導，連最親中的日媒一個字都沒有報導，難道日本媒體的沒有報導，就是代表日本媒體默認安倍的賀電為真嗎？其實，最近因為日本關東地區遭受強颱侵襲造成重大傷亡，日本媒體幾乎都把所有焦點放在救災上，況且在日本媒體當中，除了產經新聞之外，大多數媒體都絕少報導台灣的新聞，難道日本媒體不報，台灣媒體就不能報嗎？而對謝長廷來說，台灣媒體基於國家利益把它報導出來，竟就變成是一種自虐的行為嗎？由此可見，謝長廷的戀日情節之深啊。

最後，謝長廷說日本都知道這只是禮貌性的賀電，而並非政策的宣示，執意追究賀電從何取得？由誰取得？實無必要。只是，安倍在國慶賀電上，不但簽署他的總理大臣職稱，還稱台灣是中華民國，這是過去從未有的現象，也是台日外交關係的一大突破，而之後日本政府卻否認這紙賀電，這讓台灣人民摸不著頭緒，台灣人民只是想了解究竟是日本沒有發這張賀電？抑或是日本政府顧及中日關係而否認這紙賀電？難道人民沒有知的權利嗎？

謝長廷身為駐日代表，不積極去追究福岡賀電的始末，還以狡辯的方式掩飾人民知道真相的權利，還把它當成是台日兩國之間不可告人的默契，這應該就是謝式獨門的「自娛」外交吧。

駐日代表謝長廷。本報資料照片
駐日代表謝長廷。本報資料照片
分享

謝長廷福岡國慶
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

蔡英文論文門有兩道題 他說蔡顯然吹牛之詞在這裡

2019-10-15 13:47

張天欽違規使用官舍、添購家具 監院請促轉會改進

2019-10-15 13:54

影／藍委敬告蔡政府勿互換鮪魚品種 否則追究責任

2019-10-15 13:44

綠控要校長對總統論文表態是勒索 藍：就事論事

2019-10-15 13:11

蔡英文學歷搬上立院 蔡批陳學聖：錯誤場合問錯問題

2019-10-15 13:01

客家大老看立委選情 劉盛良：柯已過時，立委拿沒幾席

2019-10-15 12:59

黃捷爸爸是韓粉？黃捷：請大家一起打擊假訊息

2019-10-15 12:40

國慶賀電烏龍 孫大千：逼全民扮名偵探柯南找真相

2019-10-15 12:04

韓國瑜：台灣已經輸了一次，不能再輸四年

2019-10-15 12:04

工研院新科院士出爐 蔡英文授證 勉為產業開創競爭優勢

2019-10-15 11:49

再談賀電 謝長廷批媒體把外交成績糟蹋成烏龍是自虐

2019-10-15 11:18

否認黑鮪魚配額遇日則軟 行政院：極少數漁民仍有誤會

2019-10-15 11:12

沈榮津：目前沒有接到陸方要終止ECFA

2019-10-15 11:10

藍黨團：不可交換黑鮪魚配額 否則追究政府責任

2019-10-15 11:08

莫健訪台 將拜會我政府高層

2019-10-15 10:27

高鐵延伸屏東 交通部將督促加速作業、近日提報政院

2019-10-15 10:16

大巨蛋審議通過是選舉考量？ 柯文哲：我又沒有要選舉

2019-10-15 10:04

影／陳建仁副總統結束教廷訪問返台

2019-10-15 08:09

中火明年如不減四成燃煤 盧秀燕：有權不發操作許可

2019-10-15 07:22

中選會人事案審查 蒙志成：我若閣揆 不會提名李進勇

2019-10-15 00:38

美眾議員訪台後遭中國拒發簽證 外交部：嚴厲譴責

2019-10-14 19:00

蔡總統：打造自主、公義國家 呼應「焚而不燬」的精神

2019-10-14 16:27

中選委綠到出汁？ 5被提名人倡公投大選脫鉤

2019-10-14 16:05

【重磅快評】一封「被遲到」的外交部最速件電文

2019-10-14 14:43

柯文哲說時力被民進黨消化掉 林濁水：龜笑鱉無尾

2019-10-14 14:29

立院初審中選會人事同意權案 提請院會處理

2019-10-14 14:07

影／安倍祝台賀電係金ㄟ！謝長廷嗆：怎麼會說是打臉

2019-10-14 13:48

接見長老教會成員 蔡英文：一起為台灣繼續努力

2019-10-14 13:33

搶政黨票 柯文哲陣營：你要投給卓榮泰、吳敦義嗎？

2019-10-14 13:04

謝長廷：安倍晉三賀電是真的 但日方說法也對

2019-10-14 12:56

中選會委員被提名人：若我是閣揆 不會提名李進勇

2019-10-14 12:18

退輔會主委馮世寬：沒有退將出席大陸十一國慶

2019-10-14 12:16

中選會委員審查 主委李進勇意外成焦點

2019-10-14 11:57

影／安倍發「中華民國」賀電？ 謝長廷：是真的

2019-10-14 11:30

馮世寬立院爆氣答詢 藍委：你在大聲什麼？

2019-10-14 10:38

大法官釋憲不算國家檔案？ 段宜康質疑

2019-10-14 10:36

中選會人事藍鎖定黃秀端、邱昌嶽 兩人自辯立場中立

2019-10-14 09:36

幫忙韓國瑜傾聽之旅？侯友宜：我要好好準備總質詢

2019-10-13 12:57

郭台銘不選韓國瑜落後反拉大 孫大千：換選舉模式因應

2019-10-11 11:41
看更多

熱門文章

勞動部認定：Foodpanda、Uber Eats「假承攬、真雇傭」

2019-10-14 18:41

一堆竹科工程師跑去當外送員？ 網曝真心話：自由多了

2019-10-14 21:00

外送員車禍急回報！對方冷回「1句話」 網友：清醒點

2019-10-15 10:11

「相信小英博士論文為真的舉手」 國立大學校長一片靜默

2019-10-14 19:51

一個外送員心聲 蹲路邊吃飯用勞力時間換錢

2019-10-14 19:29

F-16戰機構改延宕 空軍首度向立法院坦承原因

2019-10-15 08:57

5天內3死亡車禍！ 機車外送員撞死違規穿越馬路老翁

2019-10-15 09:02

4天2死！外送員是承攬還是僱傭制 到底誰來管？

2019-10-14 16:04

國軍戰鬥部隊苦 七種部隊至今編現比低於8成

2019-10-15 09:01

台南立委一選區選情膠著 「顏家班」確定不缺席

2019-10-15 08:20

韓國瑜正式請假參選「為了中華民國不惜粉身碎骨」

2019-10-15 11:55

同黨議員女兒披民眾黨戰袍挑戰三重 余天這樣回應

2019-10-14 16:55

【即時短評】「芒果乾」不香了嗎？

2019-10-14 14:53

勞檢認定foodpanda、Uber Eats假承攬真雇傭

2019-10-15 00:37

韓國瑜民調落後 朱立倫：選戰不能單靠同溫層

2019-10-14 16:19

又一起美食外送員車禍 女騎士手腳擦傷

2019-10-14 20:09

韓國瑜要打贏2020大選 他建議韓粉先閉嘴

2019-10-15 09:04

韓國瑜行程曝光？ 管碧玲：安排蠻「沾醬油」

2019-10-14 21:35

銳鳶無人機維修費倍數暴增 頻摔機現剩26架可用

2019-10-15 09:01

確外送員假承攬真雇用 蘇貞昌：勞動部不能再憂讒畏譏

2019-10-15 09:35

再談賀電 謝長廷批媒體把外交成績糟蹋成烏龍是自虐

2019-10-15 11:18

美食外送為僱傭 律師：用牛刀管理將打擊新創產業

2019-10-15 08:29

批韓國瑜請假邏輯不通 蘇貞昌：你還要再上當嗎？

2019-10-15 09:34

看問題／外送員3天2死之後…勞檢火速？落實職安慢半拍

2019-10-15 00:12

我國後備部隊號稱230萬人 作戰能力堪慮？

2019-10-15 09:07

中火明年如不減四成燃煤 盧秀燕：有權不發操作許可

2019-10-15 07:22

勞部定調 外送員適用勞基法

2019-10-15 01:01

韓國瑜：台灣已經輸了一次 不能再輸四年

2019-10-15 12:04

韓國瑜1350字請假參選聲明 4字藏頭詩明志

2019-10-15 12:16

國民黨彰化縣內訌 欲開除前立委陳杰黨籍

2019-10-14 15:30

勞動部認定僱傭關係 外送員須七休一、超時給加班費

2019-10-14 19:22

韓國瑜今起請假拚大選 從南邊出發

2019-10-15 11:53

影／熊貓外送員遭闖紅燈廂型車撞飛 連車輪都撞斷

2019-10-14 20:12

恢復退伍上校子女教育補助？ 馮世寬：會努力

2019-10-15 00:46

外送員之死 許銘春：屬僱傭關係 違規業者最高罰170萬

2019-10-15 10:36

中選會人事案審查 蒙志成：我若閣揆 不會提名李進勇

2019-10-15 00:38

又見美食外送員車禍 一外送員與機車擦撞

2019-10-14 22:46

大巨蛋審議通過是選舉考量？ 柯文哲：我又沒有要選舉

2019-10-15 10:04

某人當選總統就亡國？黃暐瀚：應取消參選資格才對

2019-10-15 11:40

黃捷爸爸是韓粉？黃捷：請大家一起打擊假訊息

2019-10-15 12:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top