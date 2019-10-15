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台日鮪魚配額互換 藍黨團批價值不對等

2019-10-15 14:16聯合晚報 記者張文馨賴于榛／台北報導

農委會考慮拿黑鮪魚配額和日本交換單價差近7成的大目鮪魚。國民黨立法院黨團總召曾銘...
農委會考慮拿黑鮪魚配額和日本交換單價差近7成的大目鮪魚。國民黨立法院黨團總召曾銘宗等人上午舉行記者會，敬告蔡政府若與日本交換黑鮪魚配額，將追究相關人員的責任。 記者杜建重／攝影
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農委會考慮拿300公噸的黑鮪魚配額，和日本交換單價差近7成的大目鮪魚。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天舉行記者會表示，交換價值根本不對等，將造成4億元損失，國民黨團反對，蔡政府若與日本交換黑鮪魚配額，將追究相關人員的責任。

藍委：蔡政府是日本政府的兒皇帝

國民黨立委費鴻泰批，蔡政府以日本支持我加入CPTPP為理由，修改海關進口稅則，單方面對日降稅2億元，降稅商品山藥和清酒的售價，直到9月底都沒有隨著降稅而調降，這是喪權辱國。他批評，蔡英文政府是日本政府的兒皇帝。

曾銘宗質疑，第8次台日漁業委員會會談今年3月在東京舉行，日方強硬不願針對「八重山以南海域及沖之鳥礁海域作業問題」和我方協商，蔡政府卻態度軟趴趴，使台灣漁民捕魚權遭大幅限制。馬政府時期海巡署還會派艦艇護漁，蔡總統如今面對日本卻自動矮三截，沒有積極表態護漁，駐日代表甚至要漁民遇到日本公務船時轉彎閃開，真的愧對台灣漁民。

曾銘宗指出，蔡政府上任以來逢中必反，逢日必軟，不僅對日護漁行動節節敗退，甚至大幅調降農漁產品進口關稅，犧牲農漁民生計。為確實維護農漁民權益，請蔡政府勿再片面放棄台灣人民權益，盲目給予日本優惠利益，國民黨團鄭重要求蔡政府絕不可與日本交換黑鮪魚配額，否則將追究相關人員政治責任。

政院：繼續與「極少數仍有誤會漁民」溝通

對於國民黨團的質疑，行政院發言人Koals Yotaka則指出，行政院支持漁業署的試辦構想，此政策可以讓漁民在大目鮪受限的配額之外增補更多大目鮪，可以多賺錢、增加收入，獲得許多漁民支持，大部分的漁民也都聽得懂，行政院會請漁業署繼續跟極少數仍有誤會的漁民溝通。

農委會主委陳吉仲也藉著答詢，反擊國民黨立法院黨團「故意扭曲事實」，他指出，絕對無法接受國民黨團的指控，我國的黑鮪配額都用不完，讓漁民可以捕撈大目鮪，是讓漁民賺到錢，農委會將找所有的農漁民，強烈要求國民黨團不准做政治操作。

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漁民國民黨鮪魚配額
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