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重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

蔡英文學歷搬上立院 蔡批陳學聖：錯誤場合問錯問題

2019-10-15 13:01聯合報 記者王駿杰 ／新竹即時報導

新竹市立委參選人鄭宏輝重視動物平權，今舉辦「毛小孩健康教室」記者會，邀來總統蔡英文，媒體聯訪時，提問國民黨立委陳學聖在立法院及文化委員會上詢問在場48名國立大學校長「是否相信蔡英文的博士論文為真？」更現場「點人頭」，僅有六名校長舉手同意，其他人則未表態，陳的行為是否恰當？蔡回：「錯誤場合問錯問題」

蔡英文回應，她很訝異陳學聖要求國立大學校長做政治表態，這是在一個錯誤場合問了錯誤問題，不值得效法，也極端不恰當。

另有媒體針對蔡英文前和民進黨台北市立委參選人許淑華到貓醫院開直播，聊動保議題，卻遭有心人士截圖提問，蔡英文說，在去年選舉很多網路上不好的操作又重新出現，假訊息越來越嚴重，呼籲全國人民要能辨識。

蔡英文說，一段時間以來她發現，在去年選舉很多網路上不好的操作又重新出現，包括假訊息的問題愈來愈嚴重，各式各樣的假訊息都有，上周跟立委參選人許淑華一起座談關於動保的問題，結果被衍生成為帶著她貓的去看醫生，還動員很多的人。

蔡英文說，她覺得像這一樣的傳言，其實可以大可不必，希望在最後3個月選舉期間，在這麼多被操縱過，而且被大量複製的假訊息、假消息，呼籲全國人民在這個最後關頭，台灣民主素質跟台灣民主的健康，就在於能不能辨識這些假訊息，能不能抵擋這些假訊息。

總統蔡英文進行媒體聯訪。記者王駿杰／攝影
總統蔡英文進行媒體聯訪。記者王駿杰／攝影
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蔡英文許淑華陳學聖
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