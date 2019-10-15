客家大老看立委選情 劉盛良：柯已過時，立委拿沒幾席

2019-10-15 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



高雄市長韓國瑜明天請假投入2020總統大選，明天頭一站就前進屏東宣示客家政策，蔡英文總統 今天赴新竹縣市狂掃7行程，除參訪、輔選行程，也要參加全國中央客家助選團成立，藍綠 搶攻客家選票，客家大老前立委劉盛良接受中評社訪談立委選情，認為柯文哲已經過時了，立委拿沒幾席。

前國策顧問、客家大老、公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長的劉盛良接受中評社專訪，分析2020立委選情，指立委選舉攸關各政黨實力消長，他並直言台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲人氣已經過時，民眾黨在區域立委選舉方面可能當選2、3個，搞不好1個都沒有。不分區政黨票方面，民眾黨大概會到5％門檻，取得2或3席，但也可能到不了門檻，親民黨狀況也不樂觀，至於其他小黨機會更小。

至於國民黨與民進黨的立委選情，劉盛良表示，大體而言，79席區域及原住民在藍綠對決下，藍營有機會勝多敗少；政黨票方面，恐怕也會是國民黨贏面稍多，34席不分區席次之中，有希望贏回13至15席。

中評社指出，劉盛良，80歲，客家大老，出身營造業，其不動產多集中在台北市文山區與新店一帶，曾任3屆台北縣議員、5屆國民黨立委，國策顧問，現任公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長暨中華海峽兩岸客家文經交流協會理事長。他的女婿是國民黨立委江啟臣，兒子劉哲彰是現任新北市議員。

江啟臣目前也是熱門的副手人選。對於女婿江啟臣投入台中立委選舉爭取連任，劉盛良說，反正選舉就是往前走，促成藍營地方團結支持，繼續努力就對了，目標就是當選。

劉盛良評估立委選情認為，從大方向來看最後會回歸藍綠對決的情勢，因為4年前的選情和現在情況完全不同，4年前國民黨的選情一遍混沌，大家都認不清楚，這3年多來蔡英文執政，大家都看得很清楚了。

他表示，會如此看壞民眾黨、親民黨及小黨的原因，是因為基於三個原因，一，救中華民國訴求會發酵；二，是兩岸關係和平發展；三，救台灣的經濟。