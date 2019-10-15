工研院新科院士出爐 蔡英文授證 勉為產業開創競爭優勢

2019-10-15 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



工研院今天舉辦第八屆工研院院士授證典禮，蔡英文總統親臨頒授院士證章和證書給美國AbGenomics新藥董事長楊育民、台泥企業團總執行長張安平、華邦電子董事長焦佑鈞、亞力電機總裁楊振通及台塑董事長林健男共五位新科院士。蔡英文致詞時也肯定工研院持續創新的能力，協助政府推動「5+2」產業創新計畫，期許工研院為台灣創造更多獨特與原創性科技及解決方案，以及在院士們的支持下，為台灣產業開創新一波競爭優勢。

蔡英文表示，工研院長期為培育優秀的高科技人才與中堅企業，帶動產業發展。她提及今年拜訪全球機能性服飾龍頭鴻儒紡織，而董事長洪鎮海正是第四屆的工研院院士，足見工研院很有眼光，將創新研發技術真正落實帶動台灣產業的升級，更讚揚五位新科院士均是實至名歸。

工研院董事長李世光表示，工研院在這46年的努力、共創辦281家公司，總統每年都到此頒發授證，針對台灣的產業、對社會的民生福祉有重大的貢獻，也是台灣產業中最高的榮耀。

李世光讚揚五位新任院士都是產業界的領袖碩彥，如楊育民院士過去擔任羅氏藥廠全球技術營運總裁，是至今華人擔任國際藥廠最高職務的專業人士，長期致力協助台灣生醫產業與國際接軌，成就卓越；張安平院士擁有宏觀視野，領導台泥由傳統產業跨足環境、能源與生態事業，布局再生能源、發展循環經濟，讓台泥蛻變為台灣邁向永續未來的引擎。

焦佑鈞院士30多年來引領華邦電子以自主的研發創新，從全球記憶體的激烈競爭中脫穎而出，成為全球最大序列式NOR-FLASH記憶體供應商；楊振通院士創辦亞力電機集團，在台灣經濟起飛的黃金時期，對穩定台灣電力貢獻良多，是台灣經濟奇蹟背後的重要助力；林健男院士則以技術創新及友善環境與幸福企業的經營理念，帶領台塑發展綠能與新能源產業，樹立傳統產業投入新能源技術的典範。

楊育民表示，過往十多年生物科技、醫療保健發展快速，他從自動控制進入到製藥領域，發現此產業能量非常大，鼓勵年輕人要把握時機，他建議除培養跨領域人才，也應建立公開透明的誘因制度、改善法規，「我們要做對的事情」。張安平指出，台泥兩個精神是「未來是值得的、真善美」，他認為多數產業只追求效率和利潤，忘了長期發展與保護大自然，造成許多汙染，但其實這不一定有衝突，「道德思考是企業長期生存與追求利潤的答案」，允諾台泥會繼續做為社會、國家、地球所應做的事情。

焦佑鈞提及父親重視科技與產業的運用，鼓勵他們與學術、研究來交流，華邦集團多年來與工研院化工所、材料所合作，體認到工研院最大的資產是擁有優秀人才。楊振通指出分享工業發展的關鍵，包含引入歐美技術、管理到國內深耕、台電和重電機業者組成台灣大電力事業中心，這幾年政府為國家安全、經濟成長，推動再生能源，提升電網的管理與調度的機制，提升再生能源的占比，對台灣發展很重要。