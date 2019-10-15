親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
食物外送員之死
張忠謀出使APEC
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

厄瓜多危機12天：油價大戰，國家自爆前的「奇蹟和解」

再談賀電 謝長廷批媒體把外交成績糟蹋成烏龍是自虐

2019-10-15 11:18聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

駐日代表謝長廷批評台灣媒體將福岡分處的努力成績，糟蹋成外交的烏龍，「真是自虐之極！」

謝長廷在臉書貼文表示，昨天到立法院找蘇嘉全院長，感謝他這段期間接待不少日本國會議員，也就未來國會互訪交換意見。一到門口，看到連署總統的活動，不少熟悉面孔，有點尷尬，政治有時候會扭曲人性，沒有打招呼就進入立法院。媒體又追問日本安倍首相的賀電問題，似乎對此興趣未減。其實前幾天有一位評論家提出一個大哉問：「有人説福岡辦事處的安倍總理賀電事件，謝長廷被安倍打臉打的好腫，為什麼兩天後謝長廷主持的東京中華民國國慶酒會，安倍的母親、弟弟、弟媳還和一百多位國會議員去參加道賀？」

謝長廷表示，他也想提一個問題：日本副官房長官答覆新華社說首相府沒有發出賀電的事情，日本媒體有報導嗎？為什麼即使最親中的日本媒體也沒有一字報導。

謝長廷說，因為日本社會知道這種賀電只是表達恭賀和友誼，並不是國家政策的正式的宣示，追究這是否代表政策改變？或炒作賀電從何處或由誰取得？也無必要。新華社嚴肅的問，日本政府機智的答，福岡分處也真的收到賀電，這樣就圓滿結束了。但台灣的媒體有的竟放在第一版，窮追猛打，一直繞著打臉、假賀電、假新聞作文章，把福岡分處的努力成績，糟蹋成外交的烏龍，真是自虐之極！

駐日代表謝長廷在臉書貼文再為賀電一事辯護。翻攝謝長廷臉書。
駐日代表謝長廷在臉書貼文再為賀電一事辯護。翻攝謝長廷臉書。
分享
駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片
駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片
分享

謝長廷福岡立法院
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

大巨蛋審議通過是選舉考量？ 柯文哲：我又沒有要選舉

2019-10-15 10:04

工研院新科院士出爐 蔡英文授證 勉為產業開創競爭優勢

2019-10-15 11:49

否認黑鮪魚配額遇日則軟 行政院：極少數漁民仍有誤會

2019-10-15 11:12

沈榮津：目前沒有接到陸方要終止ECFA

2019-10-15 11:10

藍黨團：不可交換黑鮪魚配額 否則追究政府責任

2019-10-15 11:08

莫健訪台 將拜會我政府高層

2019-10-15 10:27

高鐵延伸屏東 交通部將督促加速作業、近日提報政院

2019-10-15 10:16

影／陳建仁副總統結束教廷訪問返台

2019-10-15 08:09

中火明年如不減四成燃煤 盧秀燕：有權不發操作許可

2019-10-15 07:22

中選會人事案審查 蒙志成：我若閣揆 不會提名李進勇

2019-10-15 00:38

美眾議員訪台後遭中國拒發簽證 外交部：嚴厲譴責

2019-10-14 19:00

蔡總統：打造自主、公義國家 呼應「焚而不燬」的精神

2019-10-14 16:27

中選委綠到出汁？ 5被提名人倡公投大選脫鉤

2019-10-14 16:05

【重磅快評】一封「被遲到」的外交部最速件電文

2019-10-14 14:43

柯文哲說時力被民進黨消化掉 林濁水：龜笑鱉無尾

2019-10-14 14:29

立院初審中選會人事同意權案 提請院會處理

2019-10-14 14:07

影／安倍祝台賀電係金ㄟ！謝長廷嗆：怎麼會說是打臉

2019-10-14 13:48

接見長老教會成員 蔡英文：一起為台灣繼續努力

2019-10-14 13:33

搶政黨票 柯文哲陣營：你要投給卓榮泰、吳敦義嗎？

2019-10-14 13:04

謝長廷：安倍晉三賀電是真的 但日方說法也對

2019-10-14 12:56

中選會委員被提名人：若我是閣揆 不會提名李進勇

2019-10-14 12:18

退輔會主委馮世寬：沒有退將出席大陸十一國慶

2019-10-14 12:16

中選會委員審查 主委李進勇意外成焦點

2019-10-14 11:57

影／安倍發「中華民國」賀電？ 謝長廷：是真的

2019-10-14 11:30

馮世寬立院爆氣答詢 藍委：你在大聲什麼？

2019-10-14 10:38

大法官釋憲不算國家檔案？ 段宜康質疑

2019-10-14 10:36

中選會人事藍鎖定黃秀端、邱昌嶽 兩人自辯立場中立

2019-10-14 09:36

幫忙韓國瑜傾聽之旅？侯友宜：我要好好準備總質詢

2019-10-13 12:57

郭台銘不選韓國瑜落後反拉大 孫大千：換選舉模式因應

2019-10-11 11:41

影／排隊搶領北市嗡嗡包 「學姐」送限量早餐

2019-10-10 06:47

賀電被日本打臉 網友：乾脆偽造川普賀電吧！

2019-10-08 16:28

韓國瑜請假拚大選挨批 孫大千嗆蘇貞昌騙神明

2019-10-08 12:10

今年新生兒將跌破17萬人？ 蘇貞昌：目前預估仍會超過

2019-10-08 11:18

影／黃國昌：南方澳橋樑檢測轉包牟利

2019-10-04 14:29

吳敦義擬自排入不分區立委 韓辦：尊重黨主席職權

2019-10-04 10:44

中央補助分配款六都最少 鄭文燦爭修財政收支劃分法

2019-09-27 15:11

【重磅快評】小英女孩不是吳宗憲！蔡英文碧仲就輕了

2019-09-27 14:47

馬恐不替韓國瑜站台 林濁水：但繼續支持韓對國家好？

2019-09-27 09:39

沈富雄自薦民眾黨不分區 柯文哲：應該會先找他聊一聊

2019-09-26 12:10
看更多

熱門文章

勞動部認定：Foodpanda、Uber Eats「假承攬、真雇傭」

2019-10-14 18:41

蔡英文拒韓國瑜邀辯論 孫大千：說清楚兩岸政策是總統責任

2019-10-14 12:06

一堆竹科工程師跑去當外送員？ 網曝真心話：自由多了

2019-10-14 21:00

「相信小英博士論文為真的舉手」 國立大學校長一片靜默

2019-10-14 19:51

一個外送員心聲 蹲路邊吃飯用勞力時間換錢

2019-10-14 19:29

【重磅快評】一封「被遲到」的外交部最速件電文

2019-10-14 14:43

外送員車禍急回報！對方冷回「1句話」 網友：清醒點

2019-10-15 10:11

5天內3死亡車禍！ 機車外送員撞死違規穿越馬路老翁

2019-10-15 09:02

4天2死！外送員是承攬還是僱傭制 到底誰來管？

2019-10-14 16:04

F-16戰機構改延宕 空軍首度向立法院坦承原因

2019-10-15 08:57

謝長廷：安倍晉三賀電是真的 但日方說法也對

2019-10-14 12:56

沈富雄提兩岸新論述：具中國連結的兩國關係

2019-10-14 14:23

【即時短評】「芒果乾」不香了嗎？

2019-10-14 14:53

韓國瑜民調落後 朱立倫：選戰不能單靠同溫層

2019-10-14 16:19

台南立委一選區選情膠著 「顏家班」確定不缺席

2019-10-15 08:20

三重「綠」分裂？ 民進黨議員女代表民眾黨戰余天

2019-10-14 13:52

上校停發子女教育補助金 馮世寬證實是時力提案所致

2019-10-14 12:19

同黨議員女兒披民眾黨戰袍挑戰三重 余天這樣回應

2019-10-14 16:55

勞檢認定foodpanda、Uber Eats假承攬真雇傭

2019-10-15 00:37

又一起美食外送員車禍 女騎士手腳擦傷

2019-10-14 20:09

韓國瑜行程曝光？ 管碧玲：安排蠻「沾醬油」

2019-10-14 21:35

國軍戰鬥部隊苦 七種部隊至今編現比低於8成

2019-10-15 09:01

外送車禍頻傳 柯文哲：未來外送員車禍將註記

2019-10-14 12:38

美食外送為僱傭 律師：用牛刀管理將打擊新創產業

2019-10-15 08:29

韓國瑜要打贏2020大選 他建議韓粉先閉嘴

2019-10-15 09:04

看問題／外送員3天2死之後…勞檢火速？落實職安慢半拍

2019-10-15 00:12

確外送員假承攬真雇用 蘇貞昌：勞動部不能再憂讒畏譏

2019-10-15 09:35

韓國瑜邀蔡英文辯論 館長：國民黨兩岸政策不就是舔中？

2019-10-14 12:04

銳鳶無人機維修費倍數暴增 頻摔機現剩26架可用

2019-10-15 09:01

中選會委員被提名人：若我是閣揆 不會提名李進勇

2019-10-14 12:18

中火明年如不減四成燃煤 盧秀燕：有權不發操作許可

2019-10-15 07:22

勞部定調 外送員適用勞基法

2019-10-15 01:01

國民黨彰化縣內訌 欲開除前立委陳杰黨籍

2019-10-14 15:30

勞動部認定僱傭關係 外送員須七休一、超時給加班費

2019-10-14 19:22

我國後備部隊號稱230萬人 作戰能力堪慮？

2019-10-15 09:07

批韓國瑜請假邏輯不通 蘇貞昌：你還要再上當嗎？

2019-10-15 09:34

影／熊貓外送員遭闖紅燈廂型車撞飛 連車輪都撞斷

2019-10-14 20:12

中選會人事案審查 蒙志成：我若閣揆 不會提名李進勇

2019-10-15 00:38

恢復退伍上校子女教育補助？ 馮世寬：會努力

2019-10-15 00:46

又見美食外送員車禍 一外送員與機車擦撞

2019-10-14 22:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top