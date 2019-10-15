再談賀電 謝長廷批媒體把外交成績糟蹋成烏龍是自虐

2019-10-15 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／即時報導



駐日代表謝長廷批評台灣媒體將福岡分處的努力成績，糟蹋成外交的烏龍，「真是自虐之極！」

謝長廷在臉書貼文表示，昨天到立法院找蘇嘉全院長，感謝他這段期間接待不少日本國會議員，也就未來國會互訪交換意見。一到門口，看到連署總統的活動，不少熟悉面孔，有點尷尬，政治有時候會扭曲人性，沒有打招呼就進入立法院。媒體又追問日本安倍首相的賀電問題，似乎對此興趣未減。其實前幾天有一位評論家提出一個大哉問：「有人説福岡辦事處的安倍總理賀電事件，謝長廷被安倍打臉打的好腫，為什麼兩天後謝長廷主持的東京中華民國國慶酒會，安倍的母親、弟弟、弟媳還和一百多位國會議員去參加道賀？」

謝長廷表示，他也想提一個問題：日本副官房長官答覆新華社說首相府沒有發出賀電的事情，日本媒體有報導嗎？為什麼即使最親中的日本媒體也沒有一字報導。