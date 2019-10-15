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厄瓜多危機12天：油價大戰，國家自爆前的「奇蹟和解」

藍黨團：不可交換黑鮪魚配額 否則追究政府責任

2019-10-15 11:08聯合報 記者張文馨／台北即時報導

農委會考慮拿300公噸的黑鮪魚配額，和日本交換單價差近7成的大目鮪魚。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天舉行記者會表示，交換價值根本不對等，將造成4億元損失，國民黨團反對，敬告蔡政府若與日本交換黑鮪魚配額，將追究相關人員的責任。

國民黨立委費鴻泰批，蔡政府以日本支持我加入CPTPP為理由，修改海關進口稅則，單方面對日降稅2億元，降稅商品山藥和清酒的售價，直到9月底都沒有隨著降稅而調降，這是喪權辱國，他批評，蔡英文政府是日本政府的兒皇帝。

曾銘宗指出，立法院臨時會7月修正海關進口稅則，調降15項農漁水產品與加工食品關稅稅率，預估將造成稅損2.1億元。此次降稅獨厚日本，且是主動單方面進行，有如不平等條約，令人質疑如此媚日而不顧衝擊台灣農民生計的做法，用意何在。曾也質疑，第8次台日漁業委員會會談今年3月在東京舉行，日方強硬不願針對「八重山以南海域及沖之鳥礁海域作業問題」和我方協商，蔡政府卻態度軟趴趴，使台灣漁民捕魚權遭大幅限制。馬政府時期海巡署還會派艦艇護漁，蔡總統如今光會喊台日友好，面對日本卻自動矮三截，沒有積極表態護漁，駐日代表甚至要漁民遇到日本公務船時轉彎閃開，真的愧對台灣漁民。

曾銘宗指出，蔡政府上任以來逢中必反，逢日必軟，不僅對日護漁行動節節敗退，甚至大幅調降農漁產品進口關稅，犧牲農漁民生計。為確實維護農漁民權益，請蔡政府勿再片面放棄台灣人民權益，盲目給予日本優惠利益，國民黨團鄭重要求蔡政府絕不可與日本交換黑鮪魚配額，否則將追究相關人員政治責任。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）舉行記者會。記者張文馨／攝影
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）舉行記者會。記者張文馨／攝影
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漁民國民黨鮪魚配額
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