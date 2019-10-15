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大巨蛋審議通過是選舉考量？ 柯文哲：我又沒有要選舉

2019-10-15 10:04聯合報 記者邱瓊玉張世杰／台北即時報導

大巨蛋紛擾多時，昨第七度闖關台北市都市設計審議會，其中最具爭議的防災避難電腦模擬當場通過審議，不過外界質疑，遠雄同意部分一樓改半戶外空間，卻不用再做一次電腦模擬，市府審查疑似放水，都發局前局長林洲民更忍不住怒批「匪夷所思」，大巨蛋都審會，就自己個人看來，無疑是「北市府審議史上的狗吠火車紀念日」。

對此，台北市長柯文哲強調，如果要強度關山，不會審到七次。專業問題專業回答，模擬軟體也不是台灣自己發明的，而是英國，所以覺得正確的說法，應該是由專業人士來回答，看看程式設定合不合理，讓他們去回答比較合理。

柯文哲也酸林洲民，指林洲民當過局長，要是有辦法解決，當年早就解決掉了，也不用拖這麼久，還要新局長上任後，多花了一年時間去處理。

不過如今外界質疑，市府針對電腦模擬後較為壅塞的五個戶外節點，決議大巨蛋商場棟及影城棟進行轉彎角的退縮，感覺是刻意要讓遠雄趕快通過，拚復工。

對此，柯文哲說，大巨蛋真正問題是人和空間，所一開始主張容留人數不要設14萬 ，開什麼玩笑，一開始人不要，第一層樓商場面積也不要占太多，讓空間多一點，人少一點，總是比較安全；先上線，跑一陣子，熟悉了，有把握了，再來處理。

柯文哲強調，如果一開始就想說50年後要14萬人，何必想50年後的事情呢，開幕第一年運作ok了，以後的事情以後再處理。

柯文哲說，細節自己不清楚，有時候還是專業，如果大家要辯論，就用專業來辯論，而不是在那邊比大聲，這沒有意義。

外界質疑是否出於選舉考量，要拚年底復工。柯文哲笑說，自己又沒有要選舉，有什麼考量，更何況民眾黨的立委和大巨蛋有什麼關係？

是否是要解決大巨蛋的問題，以便劍指2024？柯文哲表示，大巨蛋自己從來都不設定時間，就像是在他說，你考試什麼時候會通過，但第一個你要來考試啊、要認真考啊，不能說你不認真 ，又不來考試，然後問我說你考試什麼時候會通過，沒有那回事，自己對遠雄態度都是公開透明、網路直播。

媒體追問，所以任內不一定會復工？柯文哲說，自己從來都不會設定，遠雄要復工很簡單，環境差異評估要通過，建照要來申請，還要申請使照、容留人數討論，使照核發前，還要先議約，很多事情都要討論，沒有這麼容易，後面問題多得是，這沒有這麼簡單。

對於昨天現場有不少委員、議員反對，但黃景茂還是強硬通過，柯文哲說，如果有一、兩個人反對，什麼事都不能做，那台北市都更都不能做了，「都不用做事情」。

大巨蛋紛擾不斷，昨天第七度進入台北市都市設計審議會，在爭議下闖關成功，距離全面復...
大巨蛋紛擾不斷，昨天第七度進入台北市都市設計審議會，在爭議下闖關成功，距離全面復工又推進一步。 圖／聯合報系資料照片
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柯文哲大巨蛋北市2020選舉
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