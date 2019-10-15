影／陳建仁副總統結束教廷訪問返台

2019-10-15 08:09 攝影中心 記者 攝影中心 記者 陳嘉寧 ／桃園機場即時報導



陳建仁副總統伉儷率團前往教廷訪問，結束行程後15日清晨返抵國門。下機後發表談話指出，訪問中代表蔡英文總統邀請教宗方濟各來台展開牧靈之旅，希望兩岸走向和平對話的道路，全世界每一個角落的人民能夠享有完全的宗教自由、民主法治、人權尊嚴。

陳建仁副總統伉儷結束「聖德專案」教廷訪問行程，搭乘中華航空公司班機，15日清晨5時50分返抵桃園機場，外交部長吳釗燮、總統府副秘書長施克和、教廷駐華大使館代辦佳安道等人在國賓門口迎接。

陳建仁副總統表示，此行圓滿成功，除了參加英國紐曼樞機主教等5位天主教先人封聖大典，覲見教宗方濟各，視察我駐教廷大使館，並以特使訪團長的身分，向教宗方濟各轉達蔡英文總統、台灣人民、政府，天主教教友的誠摯問候和祝賀，請教宗降福台灣人民，他也向教宗表達蔡英文總統邀請教宗來台展開牧靈之旅的請求。

陳建仁指出，封聖大典中他與教廷多位高階神職人員，針對台梵兩國關係共同推動人道救援、防制人口販賣、文化交流、宗教對話以及促進環境永續的合作交換意見，對方都非常肯定台灣在各方面的貢獻與努力，讚譽台灣民主法治、宗教自由、保障人權和環境保護。

他表示，訪問期間參加教廷為全球環境保護、人類永續發展祈禱的彌撒，衷心祈求天主保佑全球環境永續以及人類的永續發展，同時降福兩岸人民，能夠和平發展，引導華人世界的教友享有完全自由信仰的生活。希望兩岸走向和平對話的道路，全世界每一個角落的人民能夠享有完全的宗教自由、民主法治、人權尊嚴。