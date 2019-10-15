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中火明年如不減四成燃煤 盧秀燕：有權不發操作許可

2019-10-15 07:22聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

蔡英文總統宣稱「台灣不缺電」國民黨台中市議員就強力要求市長盧秀燕團隊拿出魄力，監督台電中火發電廠汰舊除役4部燃煤機組，多人質詢市長盧秀燕若中火不願汰舊機組，是否以不發操作許可反制？盧秀燕拗不過議員輪番逼問「點頭」表示同意，若中火不能做到生煤自治條例要求中火減煤四成的規定，市府將依法辦理，可以不發給燃煤機組操作許可。

台中市議會定期大會國民黨議員黃馨慧、李中、黃健豪、張瀞分、李榮鴻、林汝洲、民進黨議員楊典忠持續關注台中火力發電廠增設火力發電機組議題。

張瀞分說，蔡英文總統這個月12日上午出席「世紀離岸風電設備公司台北港南碼頭廠辦啟動儀式」明確表示「台灣不缺電，是一個不必爭辯的事實」總統都說不缺電，為什麼台電還要在台中火力發電廠增設2部燃氣機組，又不肯承諾讓4部老舊機組除役，匪夷所思。她要求台中市政府硬起來，一定要透過各種方式要求中火減煤四成。

李榮鴻說，蔡英文總統的能源政策錯誤，才導致中火必須拚命燒煤火力發電導致嚴重空汙，蔡英文總統應該向中部人道歉。

但市長盧秀燕答說，經濟部長今年年初拜訪市府，說中火要再增加2部燃氣機組，市府有表達希望汰除4部舊有燃煤機組的意見，但沈部長說要保留所有的舊機組都不要拆，可作為備用。

李中、黃健豪、陳成添、楊典忠輪番質詢盧秀燕，由於明年1月市府就要針對中火9部發電機組核發新的操作許可，如中火無法依自治條例所示減煤四成，市府可以不發給燃煤機組操作許可作為反制。

盧秀燕答說，政府是民選出來的，當然應該尊重民意，如果政府不能遵造法律，帶頭違法，相信全國人民都會看在眼裡。

李中再逼問，盧秀燕終於鬆口說「依法辦理」，李中接著問，依法辦理是不是表示不發操作許可？盧秀燕「點頭」。稍後盧秀燕也鄭重宣示說，市政府同意中火新增2個燃氣機組的前提是必須汰除舊有的4部燃煤機組，減少空汙，而不是增加發電量，所以中火必須依自治條例在明年1月減少燃煤至1104萬噸，否則依法辦理。

台中火力發電廠。圖／報系資料照
台中火力發電廠。圖／報系資料照
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台中市長盧秀燕處理中火減煤案，表示依法辦理。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕處理中火減煤案，表示依法辦理。記者陳秋雲／攝影
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中火盧秀燕蔡英文
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