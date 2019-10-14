國際刑警組織明開年會 台申請觀察員參與未得回應

2019-10-14 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／即時報導



國際刑警組織（INTERPOL）將於10月15日至18日在智利舉行第88屆大會，我國第三度致函希望以觀察員身份參與，但目前尚未獲得正式回應。知情人士表示，本次我國致函有三大訴求，包括申請以觀察員身分出席、加入全球警察通訊系統（I-24/7）等，以及參與相關教育訓練，不過還是受到中國因素的阻礙。

INTERPOL成立於1923年，為僅次於聯合國的全球第二大政府間國際組織，也是全球最大打擊與防制犯罪警察合作平台，其總部位於法國里昂，目前有194個會員國，主要確保及促進各國刑警間的相互合作。台灣於1984年中國大陸申請入會後，就被迫退出。

我國自2016年起推動希望以觀察員的身份參與INTERPOL，當時被回覆，根據1984年大會決議，我警政單位不具備觀察員的資格；2018年，我二度致函要求以觀察員參與，仍遭到回絕。

知情人士指出，我國在今年一月下旬時，由前內政部警政署刑事警察局長蔡蒼柏致函INTERPOL南韓籍主席金鍾陽（Kim Jong Yang），希望以觀察員身份出席，並參與包括「I-24/7全球警察通訊系統」及「遭竊及遺失旅行文件資料庫」在內等17個重要資料庫，以及參加INTERPOL的教育訓練，但至今還沒有得到正式回覆。

知情人士坦言，這是台灣第三年推案，但難度還是很高，目前INTERPOLl秘書處依舊拒絕跟我們聯絡，我方也透過一些友好國家希望在大會找機會轉達我方訴求，並鼓勵他們採取彈性作法，希望可以為明年打下堅實基礎。

知情人士指出，我國在加入國際組織的阻礙仍存在中國因素，其INTERPOL受到中國的影響還在，說服需要時間。雖然中國在INTERPOL的人員並沒有擔任高層幹部，但高層仍非常擔心對岸採取非理性動作或抵制。

知情人士並表示，今年美國支持力道比往年強，行政部門有多位美國官員出面公開聲援，而美國聯邦眾議院47名國會議員也聯署致函司法部長，希望研議新的策略，反制中國阻撓。而全球國會議員支持方面，有12個國家國會、130多位國會議員通過決議文或致函方式表達支持台灣。