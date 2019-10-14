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美眾議員訪台後遭中國拒發簽證 外交部：嚴厲譴責

2019-10-14 19:00聯合報 記者陳熙文／即時報導

民主黨籍美國聯邦眾議員馬隆尼（Sean Patrick Maloney）在華爾街日報意見版撰文指出，這個月一支兩黨國會議員組成的訪問團被中國拒發簽證，理由只是因為該團也計劃訪問台灣。對此，外交部表示，嚴厲譴責。

外交部指出，蔡英文總統曾於本月7日接見馬隆尼眾議員訪問團，並就台美關係各項議題深入交換意見。

馬隆尼寫道，「中國官員多次向我的辦公室工作人員說，只要我取消訪台，就會發給我訪問中國的簽證」。他批評這是北京的「簽證勒索」，意圖阻斷美國國會長期以來與台灣的堅實往來。在他們堅持取消訪問團行程中的台灣訪問不會是個選項之後，中國官員要求他簽發一份聲明，為北京版本的「一個中國」背書。

馬隆尼認為，北京無疑地對台灣所展現的民主感到威脅。台灣證明了華人能有繁榮發展的民主體制，此一政治上的成功挑戰著專制獨裁中國共產黨的謊言與藉口。他說，中國當局對國會訪問團這類拙劣的施壓，只會反讓國會更加支持台灣。

未來幾個月，馬隆尼表示他將想辦法讓美國國會再強化美國對台灣的持續支持。因為這在中國密集向台灣施壓時非常必要，面對中國共產黨的侵犯與專橫，美國必須捍衛民主與自由。

對此，外交部表示，對於中國政府的霸道橫蠻行徑，以威脅逼迫的手段企圖阻撓美國國會友台議員與我國互動，外交部給予中方嚴厲譴責。

外交部表示，中國在國際上無所不用其極打壓台灣及我國友人，不僅無益於兩岸關係的正面發展，更激起國際社會對台灣更強而有力的支持。外交部感謝馬隆尼以具體行動表達對台灣的堅定支持，也將繼續與美國國會保持密切合作，持續深化台美實質友好的夥伴關係。

外交部北京簽證
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