蔡總統：打造自主、公義國家 呼應「焚而不燬」的精神

2019-10-14 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



蔡英文總統今接見「台灣基督長老教會總會教會與社會委員會」成員，肯定基督長老教會用正面的力量長期支撐起台灣社會，並表示打造一個自主、而且公義的國家，確保下一代擁有選擇的機會，就是在呼應台灣基督長老教會「焚而不燬」的精神。

今日訪賓包括台北中會北門教會北部會長陳宇全牧師及玉山神學院院長、宗教自由無任所大使布興．大立牧師等人。

蔡總統說，在教會的空間裡她深刻感受到，基督長老教會用正面的力量長期支撐起台灣社會。許多牧師、傳道人不只是傳福音，也推動醫療、教育等社會事業，更一起促進了台灣的民主化。實踐公義，實踐對台灣這片土地的愛，這就是長老教會讓她最欽佩的地方。

蔡總統指出，身為總統，她每一天都要求自己要帶給社會正面的力量、要守護國家的主權，以及前人辛苦爭取來的民主跟自由，所以，面對國際社會，她堅定表達2300萬人民反對「一國兩制」的共識，也連結理念相近的國家一起來捍衛宗教自由，而面對國內，則是把握時間實踐轉型正義的承諾，讓過去受難的民主前輩能夠得到徹底的平反，確保政府不會再度犯錯。

蔡總統說，打造一個自主、而且公義的國家，確保下一代擁有選擇的機會，就是在呼應台灣基督長老教會「焚而不燬」的精神。