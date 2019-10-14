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中選委綠到出汁？ 5被提名人倡公投大選脫鉤

2019-10-14 16:05台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

中選會新科委員被提名人邱昌嶽（右起）、黃秀端、陳月端、林超琦、蒙志成。（phot...
中選會新科委員被提名人邱昌嶽（右起）、黃秀端、陳月端、林超琦、蒙志成。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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中選會5名新科委員送立法院審查，被抱怨黨派色彩「綠到出汁」？立法院14日召開聯席會議，審查中選會新科委員被提名人黃秀端、邱昌嶽、陳月端、林超琦、蒙志成，立委黃昭順問到是否贊成公投與大選脫鉤，5位被提名人竟全部舉手表示贊成。

其中邱昌嶽為內政部常務次長，他為爭議叫屈、因任用內政部官員曾有先例；陳月端則曾在高雄、台南市府任職，她自清立場將超越黨派。此外立委趙正宇提醒選區劃分破碎，有如「傑利蠑螈」（指以不公平的選區邊界劃分方法操縱選舉，致使投票結果有利於某方），屏東縣每41.4萬人選1個立委，南投縣25萬人1個立委，造成「票票不等值」，且選區劃分10年才檢討1次，已經跟不上都會人口的快速變化。

中選會人事權同意案

黃昭順抱怨，開會前才把被提名人資料一大疊送來，對立法委員閱讀產生一定的困難，這麼綠的一個中選會，竟要擔任2020年大選重要的裁判角色。她嘆道，今天的審查只是一個過水，就算全部提綠軍出來也一定會過，「因為綠委就是多數暴力嘛！」

被提名人一一自我介紹，黃秀端表示，要扮演一個公正的角色，才能夠取信於大眾，能夠得到民眾的支持，呼應中選會需要獨立公正的人事。陳月端表示，會本著法律人的專業，為城市、為市民超越黨派，獨立行使職權。蒙志成表示，在標準的芋仔番薯家庭出生長大，身為學者愛惜羽毛面對歷史，台灣民主深化鞏固需要公民投票。

「我這邊是一個協調平台，」內政部出身、擔任中選會委員的邱昌嶽表示，很多地方民政人員需要調用，需要內政部主管機關來做處理，選舉人員民冊編造也需要內政部辦理，地方的行政資源需要內政部協調，選舉的過程中警政的力量，例如說查賄、投開票所領取選票秩序、治安維護等問題，都跟內政部有關。

贊成公投大選脫鉤

黃昭順質詢被提名人，是否支持李進勇擔任主委？黃秀端僅回應說，過去都是無黨籍擔任。陳月端則說，已經經過立法院議決，予以尊重。林超琦表示，這是行政院長的職權。蒙志成回應，於法是可以的，某種程度是適任的，學者不是很了解實務辦理，但如果我是行政院長，我不會提名他。黃昭順回說：「至少你還講出心裡的話了。」

黃昭順問：「公投跟大選分開你們贊成嗎？」（全部都舉手）黃昭順再考：「贊成不在籍投票？」（僅黃秀端舉手）黃昭順再問：「如果啟動國安機制，有多少人不能投票？」黃秀端回應：「有3萬多人不能投票。」黃昭順提及，有2/3的選區沒有婦女保障名額。林超琦回應，可能要從政黨內規來規範。黃昭順說：「希望你們要對歷史負責，我們都說是有史以來最綠的，希望你們可以把它改變過來。」

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黃昭順內政部中選會
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