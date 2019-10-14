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【重磅快評】一封「被遲到」的外交部最速件電文

2019-10-14 14:43聯合報 主筆室

猶記得，上周還吵得沸沸揚揚的真假安倍賀電，在雙十假期過後，便彷彿船過水無痕，沒有留下任何的痕跡，當時外交部發言人歐江安在記者會上還信誓旦旦要福岡辦事處以「最速件」回覆，給國人一個交代，如今在國民黨的健忘、民進黨的刻意遺忘下，彷彿一封被遲到的「最速件」電文。

雖然不見電文，但只見駐日代表謝長廷的詭辯文，返國述職的謝長廷今早在立法院一再重申安倍電文是真的，而日方否認的說法也是對的，還怪台灣媒體把此事做大，這種猶如律師在法庭上虛虛實實的詭辯說法，更讓安倍賀電的真假更添一層神秘的色彩，而這種以假亂真的模擬兩可說詞，更可以看出外交部對這封安倍賀電的極度心虛。

只是，對照上周謝長廷在日本的對外切割，說有關安倍賀電一事，福岡辦事處並未向他報告，也不必向他報告，但應該有直接向外交部或國安單位報告，而如今回國之後，謝長廷卻猶如化身「公道伯」般的兩面討好、故弄玄虛，由此可見，在台灣的詭辯文，只是他的「建前」（場面話），而在日本的說法，似乎才是他的「本音」（心裏話）。

而從之前的大阪辦事處的蘇啟誠事件，再加上如今的福岡安倍賀電事件，都可以洞悉日本的各分處似乎都是繞過東京本部，直接向國內外交部及國安高層報告，而這次的安倍賀電事件，極有可能是國安高層與福岡分處之間政治操作下的產物，由此可見，謝長廷在對日事務上的被邊緣化角色，而謝長廷的不平之鳴，只是在刷存在感罷了。

從這個事件，可以看出民進黨的選戰操作手法，只要是證據對它不利，它不是以拖待變，就是拋出其他議題來轉移焦點，而這次的安倍賀電事件，民進黨政府便先要福岡分處以最速件說明來安撫國人，同時在今天更拋出蔡總統派張忠謀為我國APEC代表來轉移焦點。

而在野的國民黨也是只會短打，不知道如何咬緊議題趁勝追擊，因此，常常被蔡政府所丟出的議題忙得團團轉，這應該是蔡政府屢屢能從弊案中脫身的主要原因。試問：如果不是謝長廷的「多嘴」，今天又有誰還記得還有一封「被遲到」的福岡電文呢？

只是，假的真不了，福岡電文雖然被蔡政府刻意的「遲到」，但是總有一天還是要見公婆，而從這也看出民進黨的心虛與國民黨的健忘。

日本首相安倍晉三賀電遭日方否認，駐日代表謝長廷（右）說福岡分處沒有向他報告的義務...
日本首相安倍晉三賀電遭日方否認，駐日代表謝長廷（右）說福岡分處沒有向他報告的義務，左為外交部長吳釗燮。本報資料照片
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