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沈富雄提兩岸新論述：具中國連結的兩國關係

2019-10-14 14:23聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜韓國瑜。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
國民黨總統參選人韓國瑜韓國瑜。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
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2020大選倒數不到三個月，國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團日前提出兩岸政策白皮書，希望與總統蔡英文就每項政策對話及辯論。前立委沈富雄今天在臉書表示，觀諸近廿年，國民黨人到北京馴服如綿羊，回家則視兄弟如寇讎，只要國民黨維持這種媚紅仇綠的態度，就算有再好的兩岸論述也無法使它重返執政。沈表示，國民黨要符合主流民意，要重返執政，新的論述可以是「兩岸是具有中國連結的現階段兩國關係」。

沈富雄說，每年國慶雙十，照例都是藍、綠兩陣營，重述或修正兩岸政策的關鍵節日，今年也不例外，大選年更是直球對決，但未必是好戲一場。沈提到，聯合報特地製作對照表，列舉蔡、韓的五項兩岸政策，但除「九二共識」這一項外，其餘在廣大庶民眼中幾乎沒有區別，但為何彼此要爭得臉紅耳赤？沈說，那是因為究責態度的偏頗，還有中國連結的有無。

沈富雄建議，國民黨要符合主流民意，要重返執政，新的論述可以是：「兩岸是具有中國連結的現階段兩國關係」。不必害羞，不必猶抱琵琶半遮面，保證不會地動山搖。

沈富雄提到，兩岸闗係空前惡劣當下，蔡英文大罵北京，小罵國民黨。但反觀韓國瑜的1500字，沒有一字對北京有所責難，勉強只有韓國瑜四點主張的第四點：「以台灣民主化經驗給大陸借鏡。」算是口氣重了一些。但韓四點比起當年老蔣開口閉口的「燈塔論」，還是客氣多了。

沈富雄表示，國台辦發言人馬曉光痛斥蔡英文污衊「一國兩制」，但對韓國瑜同樣反對「一國兩制」卻視若無賭、輕輕放過，何以故？沈說，固然韓國瑜的反「一國兩制」只是輕輕帶過、聲量小、氣勢弱，而且放在不顯眼的地方聊備一格，但更重要的是，國民黨反「一國兩制」後有「中國連結」。

沈富雄說，國民黨反兩制嗎？不必，反一國之下的兩制嗎？YES。就算兩制的保障有國際認證或聯合國背書，國民黨還是反「一國」的，因為那一國是PRC，那不是「兩國論」嗎？這時國民黨就會端出「一中各表」的中國連結來「放Ｘ安狗心」了。只是這種「連結」在今日的北京政權眼中，雖然會意，卻談不上窩心，更無絲毫暖意，在台灣更完全沒有市場了。

所以沈富雄建議，國民黨要符合主流民意，要重返執政，新的論述可以是：「兩岸是具有中國連結的現階段兩國關係」。

2020選舉沈富雄韓國瑜蔡英文兩岸政策
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