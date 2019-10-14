影／安倍祝台賀電係金ㄟ！謝長廷嗆：怎麼會說是打臉

相關新聞
搶政黨票 柯文哲陣營：你要投給卓榮泰、吳敦義嗎？2019-10-14 13:04
謝長廷：安倍晉三賀電是真的 但日方說法也對2019-10-14 12:56
中選會委員被提名人：若我是閣揆 不會提名李進勇2019-10-14 12:18
柯文哲說時力被民進黨消化掉 林濁水：龜笑鱉無尾2019-10-14 14:29
立院初審中選會人事同意權案 提請院會處理2019-10-14 14:07
接見長老教會成員 蔡英文：一起為台灣繼續努力2019-10-14 13:33
退輔會主委馮世寬：沒有退將出席大陸十一國慶2019-10-14 12:16
中選會委員審查 主委李進勇意外成焦點2019-10-14 11:57
影／安倍發「中華民國」賀電？ 謝長廷：是真的2019-10-14 11:30
馮世寬立院爆氣答詢 藍委：你在大聲什麼？2019-10-14 10:38
大法官釋憲不算國家檔案？ 段宜康質疑2019-10-14 10:36
中選會人事藍鎖定黃秀端、邱昌嶽 兩人自辯立場中立2019-10-14 09:36
與查爾斯王子同台封聖典禮 陳建仁：有簡單招呼2019-10-14 01:57
65歲勞工可簽定期契約 職務再設計卻無解…2019-10-14 00:34
職務再設計補助 擬開放勞工申請2019-10-14 00:29
韓國瑜要跟蔡總統辯論 陳致中竟說是嗆假的2019-10-13 22:38
唱名殉職消防員 消權會籲「生命三權」入法2019-10-13 21:14
【重磅快評】蔡總統沒告訴你的不缺電真相2019-10-13 20:34
民眾黨新發言人「高顏值」？ 柯文哲：剛好長得漂亮2019-10-13 19:14
消防法修法明協商 李俊俋：最快10月29日處理2019-10-13 17:51
蔡英文出席史明追思會 「堅持台灣民主進步自由主權」2019-10-13 16:51
幫忙韓國瑜傾聽之旅？侯友宜：我要好好準備總質詢2019-10-13 12:57
瑞典對中政策報告 要與台灣持續發展關係2019-10-13 12:09
傳復設駐關島辦事處 外交部：目前沒有評估結果2019-10-13 12:09
捷克議長出席國慶中國抗議 外交部：展現反極權2019-10-13 11:15
郭台銘不選韓國瑜落後反拉大 孫大千：換選舉模式因應2019-10-11 11:41
影／排隊搶領北市嗡嗡包 「學姐」送限量早餐2019-10-10 06:47
賀電被日本打臉 網友：乾脆偽造川普賀電吧！2019-10-08 16:28
韓國瑜請假拚大選挨批 孫大千嗆蘇貞昌騙神明2019-10-08 12:10
今年新生兒將跌破17萬人？ 蘇貞昌：目前預估仍會超過2019-10-08 11:18
影／黃國昌：南方澳橋樑檢測轉包牟利2019-10-04 14:29
吳敦義擬自排入不分區立委 韓辦：尊重黨主席職權2019-10-04 10:44
中央補助分配款六都最少 鄭文燦爭修財政收支劃分法2019-09-27 15:11
【重磅快評】小英女孩不是吳宗憲！蔡英文碧仲就輕了2019-09-27 14:47
馬恐不替韓國瑜站台 林濁水：但繼續支持韓對國家好？2019-09-27 09:39
沈富雄自薦民眾黨不分區 柯文哲：應該會先找他聊一聊2019-09-26 12:10
陳明文300萬案仍有疑點 藍：有錢人的任性？2019-09-26 11:32
趙少康稱青年挺韓會被笑 蕭敬嚴：網路上嘴砲人？2019-09-25 15:20
熱門文章
韓陣營：韓國瑜無行政資源 批習慣遲到太沉重2019-10-13 18:09
掉鏈戰車、賣糖軍艦 為何竟成古寧頭大捷重要功臣2019-10-14 08:00
民眾黨新發言人「高顏值」？ 柯文哲：剛好長得漂亮2019-10-13 19:14
蔡指辯論急什麼 韓國瑜回酸：現在不敢辯是在怕什麼？2019-10-13 23:57
高市議員向韓國瑜下戰帖 市府簡回9字2019-10-13 19:52
林國慶宣布無黨籍參選嘉義縣立委 藍營協調面臨破局2019-10-14 10:31
蔡英文喊不缺電 韓團隊：她不敢告訴人民的真相是這個2019-10-13 18:09
韓國瑜即將請假拚大選 李四川：絕不讓市政螺絲鬆了2019-10-13 21:42
蔡批藍炒作亡國感 韓國瑜回嗆：蔡英文惹事生非的產物2019-10-13 23:54
「升上校不是罪！」 馮世寬籲恢復退伍上校子女教補2019-10-14 10:51
馮世寬立院爆氣答詢 藍委：你在大聲什麼？2019-10-14 10:38
影／賴清德明宣布「蔡賴配」？賴系林宜瑾：全民期待2019-10-14 09:56
65歲勞工可簽定期契約 職務再設計卻無解…2019-10-14 00:34
張忠謀再任APEC代表 蔡英文交付兩任務2019-10-14 09:59
國防部：支持國防自主 武器若可自製絕不外購2019-10-13 16:10
再提國政建言 郭台銘：選對了人，台灣才會起飛2019-10-13 19:25
謝長廷：安倍晉三賀電是真的 但日方說法也對2019-10-14 12:56
蔡英文籲把票投高 柯志恩：憑什麼向人民要選票？2019-10-13 19:34
林鶴明辭總統府發言人 轉任蔡英文競選辦公室2019-10-13 14:39
新書序沒找蔡英文寫 高嘉瑜「哇咧...」後這麼回2019-10-13 16:08
高雄市長韓國瑜請假選總統前夕 特地來看這項工程2019-10-14 11:01
被列不分區立委安全名單？ 謝龍介：不忮不求2019-10-13 19:06
上校停發子女教育補助金 馮世寬證實是時力提案所致2019-10-14 12:19
觀察站／到底誰賣芒果乾 辣台妹不知？2019-10-14 00:05
出任APEC領袖代表挺蔡？ 張忠謀：我支持民選總統2019-10-14 11:05
林佳龍出席台中綠募款餐會 「選韓國瑜下一次沒得選」2019-10-13 21:09
韓國瑜擬周三起請假 葉匡時代理2019-10-14 00:14
影／安倍發「中華民國」賀電？ 謝長廷：是真的2019-10-14 11:30
高雄1選區／綠拚三連霸 泛藍泛綠添變數2019-10-13 23:50
韓國瑜16日請假？ 韓辦：規畫全學習之旅有三大主軸2019-10-13 18:16
中選會委員被提名人：若我是閣揆 不會提名李進勇2019-10-14 12:18
民眾黨新發言人長得正 柯文哲：不是故意挑的2019-10-13 21:16
韓國瑜：亡國感是蔡英文惹事生非的產物2019-10-14 00:02
近20年最高農損紀錄暴增二倍 祕密武器讓台灣與天抗衡2019-10-14 09:38
蔡英文：亡國感是國民黨炒作出來的2019-10-13 23:58
韓國瑜邀蔡英文辯論 館長：國民黨兩岸政策不就是舔中？2019-10-14 12:04
韓國瑜要跟蔡總統辯論 陳致中竟說是嗆假的2019-10-13 22:38
藍營：張忠謀再任APEC代表恐是下下策2019-10-14 10:28
兩度否認「韓張配」 張忠謀：我只在報紙上看到2019-10-14 11:33
鬆口總質詢後輔選？侯友宜：市政轉成支持候選人力量2019-10-14 10:41
留言