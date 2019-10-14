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搶政黨票 柯文哲陣營：你要投給卓榮泰、吳敦義嗎？

2019-10-14 13:04聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

2020大選倒數不到三個月，國民黨總統參選人韓國瑜傳本周起將請假打選戰，總統蔡英文的競選團隊也陸續就定位，大選白熱化，立委也陷激戰，台北市長柯文哲雖沒參選總統大選，卻頻嗆民進黨搶話語權， 柯營人士說，2020策略，柯將訴求2020大選就是垃圾之間，民眾黨主打「政黨票這一票，就是投黨的領導人」，「目前三黨領導人吳敦義、卓榮泰、柯文哲，看你要投給誰？」

柯幕僚表示，2020總統大選目前的局勢，蔡就是在等待這場選戰，韓國瑜則不斷「激化」選戰，但因韓已失去年初魅力，不斷激化只會讓自己更加小丑化，若能將總統大選的選情淡化，媒體就會轉向立委選舉，這樣的選情氛圍將對民眾黨相對有利。

柯幕僚也說，目前郭柯王、宋的結盟與否？能極大化就盡可能極大化。他認為，郭柯王宋四人若要合作，仍是以郭柯結盟對民眾黨輔選力道最強，因郭與柯的國家治理理念最契合，藉由郭台銘的企業治理經驗，對民眾黨的輔選絕對最強。

由於日前柯文哲曾預估，明年大選投票率一定低，柯營人士說，要催出民眾黨支持者走進投開票所投政黨、立委票，民眾黨的選戰主軸會主打2020總統大選就是垃圾之間，立委選舉、政黨票喊出「政黨票這一票，就是投黨的領導人」，「目前三黨領導人吳敦義、卓榮泰、柯文哲，看你要投給誰？」

這名柯營人士說，2020選舉，民眾黨的利基點、理念等，與其他政黨不同，現在的第三勢力，包括親民黨、時代力量都是藍、綠政黨分出來的，民眾黨一定要在這個光譜外切出一條軸線，所以柯要談的是國家治理，雖統獨當然是重要問題，但民眾黨不會把統獨當成最重要的一件事。

柯營認為，儘管郭台銘理念就是「下架蔡英文」，但柯文哲不會在大選這一塊，明確表態要黨員或柯粉去支持藍綠哪一個候選人，儘管郭台銘不選、柯文哲不選，但2020還是落入傳統的藍綠對立，既然大選無法脫離藍綠，柯會訴求，選民應該在立委及政黨票這一塊跳脫藍綠。

2020大選倒數不到三個月，台北市長柯文哲的台灣民眾黨為搶政黨票，柯營人士說，2...
2020大選倒數不到三個月，台北市長柯文哲的台灣民眾黨為搶政黨票，柯營人士說，2020策略，柯將訴求2020大選就是垃圾之間，民眾黨主打「政黨票這一票，就是投黨的領導人」，「目前三黨領導人吳敦義、卓榮泰、柯文哲，看你要投給誰？」圖／本報資料照片
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民眾黨柯文哲2020選舉
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