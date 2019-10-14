影／衝連署 呂秀蓮訴求三安 批蔡韓讓人民吃芒果乾
2020大選倒數不到三個月，芒果乾(亡國感)議題持續發酵，參與2020大選連署的前副總統呂秀蓮今天再度批評，總統蔡英文與國民黨總統參選人韓國瑜，都讓人民有亡國感，2020人民應該要選擇第三條路，應選出能讓國家安全、社會安定、人民安心的總統、副總統。
呂也批評，今年國慶日的圖樣，也讓人民感到許多疑惑，國慶圖樣完全沒有國旗感覺，如果這是一個青年人的嘉年華會，這樣的圖騰很新潮、很有創意，但若是中華民國國慶卻無國旗的感覺，這將是錯亂的思維，呂說，「我們面對錯亂的世代、是錯亂的國家。」另外對於蔡韓的副手人選未定，呂秀蓮也批評，她找彭百顯當副手搭擋早已決定，但民進黨、國民黨還在玩捉迷藏、搞密室交換？
為了衝連署門檻，呂秀蓮今天正式公布常駐連署點，呂表示，從今晚開始，立法院大門前晚間有「思想起」活動，邀民眾一同參與連署，呂也預告，本周將公布第一波回收的連署書，有信心能在11月初連署截止日前達成28萬多分的法定連署門檻，呼籲2020，人民不應再選黨不選人，而是選人不選黨，呼籲人民不要再讓國、民兩黨繼續綁架，應選出和平中立、有信心、有安心，能獲得國家安全、社會安定、人民安心的總統、副總統。
留言