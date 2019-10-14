謝長廷：安倍晉三賀電是真的 但日方說法也對

2019-10-14 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／即時報導



我駐日本大阪經濟文化辦事處福岡分處日前鬧出「國慶賀電烏龍」，駐日代表謝長廷今日重申，賀電當然是真的，但日方的說法也對，尊重其說法。

謝長廷上午赴立法院拜會立法院長蘇嘉全，因蘇嘉全是台日友好協會的會長，雙方針對國會交流問題交換意見，同時也報告最近日本與台灣交流的狀況。行程沒有公開。

謝長廷會後受訪表示，賀電當然是真的，他舉例蘇嘉全屏東辦公室接獲朋友請託索取一張賀電，屏東辦公室送出賀電，但蘇嘉全國會辦公室否認，說立法院沒有送出這張賀電，「這不矛盾嘛，好不好！」

媒體追問，該賀電是否是安倍晉三送的？謝長廷說，他沒有辦法替日本解釋，日方這樣回答也對，首相府說沒有發，尊重日方回答，首相府沒有發。他並指，此事最著急的應該是中方，有人替我國爭取到賀電，應該保護他，不能出賣說是某某人。

謝長廷澄清，首相府發賀電，台灣媒體登很大，但是日本媒體一個字都沒有，沒有任何新聞，代表日本認為這是當然的，他們都很清楚，是台灣把此事做大，「我們比較奇怪」；兩天後安倍晉三的母親安倍洋子、弟弟岸信夫、弟媳婦，都去參加駐日代表處在東京舉辦中華民國國慶酒會，岸信夫也說賀電是可靠的，「怎麼會說打臉，沒有啊。」