親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
張忠謀出使APEC
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

中職／林岳平接任獅隊教頭 蘇泰安：他勇於承擔

「日職天皇」逝世：400勝神話背後的自律精神

中選會委員被提名人：若我是閣揆 不會提名李進勇

2019-10-14 12:18聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

立法院內政、司法及法制委員會今日聯席審查中選會委員人事同意權案，藍委集中火力在中選會主委李進勇適任爭議，成功大學政治學系副教授蒙志成直言，「如果我是行政院長，我不會提名他（李進勇）」。

中選會委員目前出缺一人，還有四人將在11月3日任期屆滿。行政院八月提名黃秀端、邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人為中選會委員，函送立法院審查。

民進黨政府今年二月提名前雲林縣長李進勇擔任中選會主委，為回應外界對其中立性質疑，民進黨核准在其任職期間暫予註銷黨籍，但仍引發輿論強烈批評。立法院審查過程更爆發藍綠兩黨全武行強烈衝突，但綠營仍強渡關山。上午在立法院審查過程中，李進勇的前例成為質詢焦點，國民黨立委黃昭順、許毓仁都要求各位被提名人表態，是否認同暫停黨籍的做法合適。

蒙志成表示，與法沒有問題，某種程度李進勇的人事是適任的，去年九合一選舉造成亂象，其原因包括學者不是很了解選舉實務，李進勇有實務經驗，或許能將亂象降到最低。但他也表示，李進勇有政黨色彩，當然有爭議，如果他是行政院長，不會提名李進勇。

黃秀端表示，李進勇現在已經退出政黨，主要還是要看他的表現是否能夠符合中立原則；陳月端與林超琦則迴避表達個人意見，僅表示提名是行政院長權力，也已經立法院議決，予以尊重。

許毓仁追問，是否同意在中選會組織法新增被提名人在任職前三年不能出任黨職、政府或國營事業有給職務、不能參與公職人員選舉，避免中選會受到干預。蒙志成表示，他若出任中選會委員，會配合推動修法，希望中選會盡可能獨立中立，重建人民對選務機關的信心；黃秀端則略有保留，認為沒有人可預期未來會出任什麼職務。不過五人最後都舉手表示支持進行修法。

立法院內政、司法及法制委員會今日聯席審查中選會委員人事同意權案。記者蔡佩芳／攝影
立法院內政、司法及法制委員會今日聯席審查中選會委員人事同意權案。記者蔡佩芳／攝影
分享

李進勇中選會
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

謝長廷：安倍晉三賀電是真的 但日方說法也對

2019-10-14 12:56

搶政黨票 柯營：你要投給卓榮泰、吳敦義嗎？

2019-10-14 13:04

影／衝連署 呂秀蓮訴求三安 批蔡韓讓人民吃芒果乾

2019-10-14 12:58

退輔會主委馮世寬：沒有退將出席大陸十一國慶

2019-10-14 12:16

中選會委員審查 主委李進勇意外成焦點

2019-10-14 11:57

影／安倍發「中華民國」賀電？ 謝長廷：是真的

2019-10-14 11:30

馮世寬立院爆氣答詢 藍委：你在大聲什麼？

2019-10-14 10:38

大法官釋憲不算國家檔案？ 段宜康質疑

2019-10-14 10:36

中選會人事藍鎖定黃秀端、邱昌嶽 兩人自辯立場中立

2019-10-14 09:36

與查爾斯王子同台封聖典禮 陳建仁：有簡單招呼

2019-10-14 01:57

65歲勞工可簽定期契約 職務再設計卻無解…

2019-10-14 00:34

職務再設計補助 擬開放勞工申請

2019-10-14 00:29

韓國瑜要跟蔡總統辯論 陳致中竟說是嗆假的

2019-10-13 22:38

唱名殉職消防員 消權會籲「生命三權」入法

2019-10-13 21:14

【重磅快評】蔡總統沒告訴你的不缺電真相

2019-10-13 20:34

民眾黨新發言人「高顏值」？ 柯文哲：剛好長得漂亮

2019-10-13 19:14

消防法修法明協商 李俊俋：最快10月29日處理

2019-10-13 17:51

蔡英文出席史明追思會 「堅持台灣民主進步自由主權」

2019-10-13 16:51

幫忙韓國瑜傾聽之旅？侯友宜：我要好好準備總質詢

2019-10-13 12:57

瑞典對中政策報告 要與台灣持續發展關係

2019-10-13 12:09

傳復設駐關島辦事處 外交部：目前沒有評估結果

2019-10-13 12:09

捷克議長出席國慶中國抗議 外交部：展現反極權

2019-10-13 11:15

郭台銘不選韓國瑜落後反拉大 孫大千：換選舉模式因應

2019-10-11 11:41

影／排隊搶領北市嗡嗡包 「學姐」送限量早餐

2019-10-10 06:47

賀電被日本打臉 網友：乾脆偽造川普賀電吧！

2019-10-08 16:28

韓國瑜請假拚大選挨批 孫大千嗆蘇貞昌騙神明

2019-10-08 12:10

今年新生兒將跌破17萬人？ 蘇貞昌：目前預估仍會超過

2019-10-08 11:18

影／黃國昌：南方澳橋樑檢測轉包牟利

2019-10-04 14:29

吳敦義擬自排入不分區立委 韓辦：尊重黨主席職權

2019-10-04 10:44

中央補助分配款六都最少 鄭文燦爭修財政收支劃分法

2019-09-27 15:11

【重磅快評】小英女孩不是吳宗憲！蔡英文碧仲就輕了

2019-09-27 14:47

馬恐不替韓國瑜站台 林濁水：但繼續支持韓對國家好？

2019-09-27 09:39

沈富雄自薦民眾黨不分區 柯文哲：應該會先找他聊一聊

2019-09-26 12:10

陳明文300萬案仍有疑點 藍：有錢人的任性？

2019-09-26 11:32

趙少康稱青年挺韓會被笑　蕭敬嚴：網路上嘴砲人？

2019-09-25 15:20
看更多

熱門文章

韓陣營：韓國瑜無行政資源 批習慣遲到太沉重

2019-10-13 18:09

掉鏈戰車、賣糖軍艦 為何竟成古寧頭大捷重要功臣

2019-10-14 08:00

民眾黨新發言人「高顏值」？ 柯文哲：剛好長得漂亮

2019-10-13 19:14

高市議員向韓國瑜下戰帖 市府簡回9字

2019-10-13 19:52

蔡指辯論急什麼 韓國瑜回酸：現在不敢辯是在怕什麼？

2019-10-13 23:57

林國慶宣布無黨籍參選嘉義縣立委 藍營協調面臨破局

2019-10-14 10:31

蔡英文：亡國感是國民黨炒作出來的

2019-10-13 13:19

韓國瑜即將請假拚大選 李四川：絕不讓市政螺絲鬆了

2019-10-13 21:42

蔡英文喊不缺電 韓團隊：她不敢告訴人民的真相是這個

2019-10-13 18:09

65歲勞工可簽定期契約 職務再設計卻無解…

2019-10-14 00:34

張忠謀再任APEC代表 蔡英文交付兩任務

2019-10-14 09:59

馮世寬立院爆氣答詢 藍委：你在大聲什麼？

2019-10-14 10:38

影／賴清德明宣布「蔡賴配」？賴系林宜瑾：全民期待

2019-10-14 09:56

「升上校不是罪！」 馮世寬籲恢復退伍上校子女教補

2019-10-14 10:51

國防部：支持國防自主 武器若可自製絕不外購

2019-10-13 16:10

蔡批藍炒作亡國感 韓國瑜回嗆：蔡英文惹事生非的產物

2019-10-13 23:54

再提國政建言 郭台銘：選對了人，台灣才會起飛

2019-10-13 19:25

蔡英文籲把票投高 柯志恩：憑什麼向人民要選票？

2019-10-13 19:34

林鶴明辭總統府發言人 轉任蔡英文競選辦公室

2019-10-13 14:39

疑美施壓棄國防自主 陸軍擬150億買美製多管火箭

2019-10-13 13:14

新書序沒找蔡英文寫 高嘉瑜「哇咧...」後這麼回

2019-10-13 16:08

鏈砲型雲豹甲車整合測試 大選前撥交部署

2019-10-13 13:15

韓國瑜指綠營「缺德不缺電」 蔡英文回：不懂他的邏輯

2019-10-13 14:00

被列不分區立委安全名單？ 謝龍介：不忮不求

2019-10-13 19:06

觀察站／到底誰賣芒果乾 辣台妹不知？

2019-10-14 00:05

高雄市長韓國瑜請假選總統前夕 特地來看這項工程

2019-10-14 11:01

韓國瑜擬周三起請假 葉匡時代理

2019-10-14 00:14

林佳龍出席台中綠募款餐會 「選韓國瑜下一次沒得選」

2019-10-13 21:09

出任APEC領袖代表挺蔡？ 張忠謀：我支持民選總統

2019-10-14 11:05

韓國瑜16日請假？ 韓辦：規畫全學習之旅有三大主軸

2019-10-13 18:16

高雄1選區／綠拚三連霸 泛藍泛綠添變數

2019-10-13 23:50

民眾黨新發言人長得正 柯文哲：不是故意挑的

2019-10-13 21:16

韓國瑜：亡國感是蔡英文惹事生非的產物

2019-10-14 00:02

韓國瑜要跟蔡總統辯論 陳致中竟說是嗆假的

2019-10-13 22:38

我碳排高居全球前25 總統參選人被點名「最速件」處理

2019-10-13 13:32

蔡英文：亡國感是國民黨炒作出來的

2019-10-13 23:58

近20年最高農損紀錄暴增二倍 祕密武器讓台灣與天抗衡

2019-10-14 09:38

上校停發子女教育補助金 馮世寬證實是時力提案所致

2019-10-14 12:19

藍營：張忠謀再任APEC代表恐是下下策

2019-10-14 10:28

影／安倍發「中華民國」賀電？ 謝長廷：是真的

2019-10-14 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top