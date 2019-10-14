中選會委員被提名人：若我是閣揆 不會提名李進勇

2019-10-14 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／即時報導



立法院內政、司法及法制委員會今日聯席審查中選會委員人事同意權案，藍委集中火力在中選會主委李進勇適任爭議，成功大學政治學系副教授蒙志成直言，「如果我是行政院長，我不會提名他（李進勇）」。

中選會委員目前出缺一人，還有四人將在11月3日任期屆滿。行政院八月提名黃秀端、邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人為中選會委員，函送立法院審查。

民進黨政府今年二月提名前雲林縣長李進勇擔任中選會主委，為回應外界對其中立性質疑，民進黨核准在其任職期間暫予註銷黨籍，但仍引發輿論強烈批評。立法院審查過程更爆發藍綠兩黨全武行強烈衝突，但綠營仍強渡關山。上午在立法院審查過程中，李進勇的前例成為質詢焦點，國民黨立委黃昭順、許毓仁都要求各位被提名人表態，是否認同暫停黨籍的做法合適。

蒙志成表示，與法沒有問題，某種程度李進勇的人事是適任的，去年九合一選舉造成亂象，其原因包括學者不是很了解選舉實務，李進勇有實務經驗，或許能將亂象降到最低。但他也表示，李進勇有政黨色彩，當然有爭議，如果他是行政院長，不會提名李進勇。

黃秀端表示，李進勇現在已經退出政黨，主要還是要看他的表現是否能夠符合中立原則；陳月端與林超琦則迴避表達個人意見，僅表示提名是行政院長權力，也已經立法院議決，予以尊重。