退輔會主委馮世寬：沒有退將出席大陸十一國慶

2019-10-14 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



立委關切我方是否有退將出席日前中華人民共和國10月1日「國慶」閱兵，退輔會主委馮世寬上午表示：「沒有」；退輔會與退將溝通得很好，希望能參加我們自己的國慶。立委呼籲，退將理應比一般民眾有更高愛國心，希望此情是出自內心對國家忠誠，而非怕月退俸遭剝奪等個人利益，退輔會未來應加強宣導。

馮世寬上午應邀列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，民進黨立委蔡適應質詢表示，「中國國慶」有高階將領去參與嗎？馮世寬表示沒有；綠委進一步追問說，退將未登陸參與原因是什麼？怕被罰退休俸而已嗎？

馮世寬表示，「這個原因我想不能說沒有」，但退輔會也跟他們溝通得很好，希望退將能參加我們自己的國慶。蔡適應追問，「我們自己的國慶他們有參加嗎？」馮世寬說不知道退將有無被邀請，若有，一定會參加。

蔡適應表示，能作到高階將領退伍，應比一般民眾有更高的愛國心，愛護中華民國，支持我方10月10日國慶。去年、前年有退將受邀參加中華人民共和國國慶，台灣民眾譁然，質疑退將怎會去支持要併吞台灣國家的國慶，含意是什麼？難道是贊成對方的行為？