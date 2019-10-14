影／安倍發「中華民國」賀電？ 謝長廷：是真的

2019-10-14 11:30 攝影中心 記者 攝影中心 記者 鄭超文 ／台北即時報導



針對我駐大阪辦事處在國慶酒會公布日本首相安倍晉三賀電以「中華民國」稱呼台灣一事，駐日代表謝長廷上午前往立法院拜會後表示，賀電是真的，對於日本政府否認發賀電的說法，尊重日本的回答，但是，有人幫忙爭取到賀電，基於保護原則，不能透露。

【中央社／台北14日電】

駐福岡辦事處4日在中華民國108年國慶酒會會場公布日本首相安倍晉三賀電，卻遭日本官房副長官岡田直樹公開否認有發此賀電。駐日代表謝長廷今天在立法院受訪表示，「賀電當然是真的」。

謝長廷今天現身立法院，他告訴媒體，是來拜訪立法院長蘇嘉全，主要因為蘇嘉全是立法院台日交流聯誼會會長，談國會交流問題，同時也報告最近台日關係。

面對媒體追問安倍晉三賀中華民國國慶遭質疑賀電是真是假，謝長廷說，賀電當然是真的。

對於日方說沒發出賀電，謝長廷表示，沒有辦法替日本解釋，「但是日本這樣回答也對」。

謝長廷表示，尊重日本的回答，他說，不矛盾。

談及國慶賀電，謝長廷說，「最著急的應該是中方」。

謝長廷指出，「變成我們在替中方找『答案』」，他無奈地說，「我們是很奇怪」。

此外，對於媒體追問有沒有證據可以證明，謝長廷說，「友人替我們爭取到這賀電，我們是要保護的，不能出賣。」