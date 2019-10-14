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影／請假救民調！藍委盼韓找回經濟光榮感 學者再籲請辭

2019-10-14 11:27聯合報 記者陳煜彬林雍琁／台北即時報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜預計15日主持市政會議後，16日起請假投入總統大選，但他自初選勝出後，黨內一直沒有成功整合，使得韓國瑜既要承受鋪天蓋地的選戰攻防，又要應付黨內草根藍與經濟藍、知識藍對立的處境，加上韓國瑜忙於市政，又要準備總統大選，四重壓力讓韓國瑜分身乏術、無力應付，民調不斷往下走，這也讓黨內小雞相當憂心，紛紛提出建言。

國民黨立委陳玉珍表示，不諱言有人批評韓國瑜講空話，甚至幹話，她也提到確實有企業界及高知識分子的朋友在討論是否支持韓國瑜，因此她建議韓國瑜提出更具體的政策，把如何做到「台灣安全，人民有錢」願景的方法告訴大家，陳玉珍也提醒韓國瑜，所謂的經濟藍、知識藍他們經歷過台灣經濟奇蹟的階段，因此要喚醒這些群眾的記憶，韓國瑜就必須告訴他們如何重回經濟榮景。

國民黨立委賴士葆表示，現在韓國瑜的國政顧問團雖然有發揮作用，但感覺上還是比較片面、片段，因此希望韓國瑜能夠把國家願景藍圖更具體說出「要把台灣帶到哪裡」，賴士葆說回歸到韓國瑜當初選高雄市長的時候，只談經濟不談政治，但是總統沒辦法如此，總統是國際政治、國際關係、兩岸關係都非得談不可。

韓國瑜的民調積弱不振，到底該如何挽救？台北大學公行系教授侯漢君表示，韓國瑜當選市長半年以後，他就宣布要參加總統大選，讓選市長前喊出來的承諾沒有時間去實現，在這個情況之下韓國瑜比較吃虧，侯漢君認為韓國瑜現在市政與選舉兩頭燒，兩邊都不討好，愈到後期對他愈不利，因此他表示最好的方式就是韓國瑜如果覺得自己該請假的時候，也就是他該辭職的時候，下猛藥改變形象扭轉頹勢。

韓家軍、國民黨立委參選人林佳新表示，他尊重韓國瑜的決定，至於韓國瑜請假拚選舉，林佳新說請假是必然的，進了廚房就不怕燙，一切隨機緣去安排，沒什麼好怕的，如果硬留在市府「就一隻好馬綁在死樹下，嘸效啦」，他認為韓國瑜能專心投入選戰，整合速度會很快。至於黨內草根藍與知識藍的對立，林佳新說最近看到黨內雜音已經減少，不少中常委都跳出來力挺韓國瑜，代表黨內跟基層已經掛在一起了。

高雄市長韓國瑜預計15日主持市政會議後，16日起請假投入總統大選，展開長達1個月...
高雄市長韓國瑜預計15日主持市政會議後，16日起請假投入總統大選，展開長達1個月的環島「long stay」之旅，首站從屏東鵝鑾鼻燈塔出發，向蔡英文宣戰。報系資料照合成
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