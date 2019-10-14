張忠謀攜妻再赴APEC 盼討論解決數位經濟問題

2019-10-14 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



台積電創辦人張忠謀確認代表蔡英文總統參與今年在智利舉行的亞太經合會（APEC），他今出席總統府記者會時表示，很高興也榮幸接受這次到智利的任務，他去年就曾在APEC提出網際網路帶來的數位經濟數位時代，不只是貢獻而且可能帶來失業問題，與更嚴重的貧富失均，期待再赴APEC 討論解決。

張忠謀說，APEC今年是慶祝成立30年，這30年當中，世界貿易增加了很多，經濟也有很大變化，網際網路興起非常快，影響了全世界的經濟發展，也改變了很多的人工作與生活方式，去年的APEC已經在想到底所謂數位經濟會帶來什麼貢獻。

張忠謀指出，網際網路帶來的數位經濟數位時代，不只是貢獻而且有問題，可能的失業問題、更嚴重的貧富失均，因此這次有這個榮幸再代表領袖去參與APEC，他會有很多機會跟各國領袖討論如何充分利用數位經濟帶來的貢獻，以及怎麼解決數位經濟帶來的問題。