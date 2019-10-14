馮世寬立院爆氣答詢 藍委：你在大聲什麼？

2019-10-14 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



退輔會主委馮世寬出任新職後，上午首度赴立法院外交及國防委員會備詢，「爆氣」與國民黨立委江啟臣詢答。立委以軍中有軍官兼差違規從事傳銷，質疑馮世寬任國防部長時只知募兵，未盡輔導軍人之責，甚至未向總統建言，美國也批評我方連合格步槍兵都訓練不出來；馮世寬則提高聲量反駁，立委講的是偏見，募兵有很多配套措施，「美國人的批評我們不見得要聽」，立委不滿稱，「你在大聲什麼！」

曾任國防部長的馮世寬上午應邀列席立法院進行業務報告，江啟臣舉軍方日前傳出有軍官兼差從事傳銷為例，指軍人自稱部隊未教導價值和願景，不知未來在哪裡，質疑曾任國防部長的馮世寬沒有盡到輔導軍人的責任，只知募兵，卻忽略軍人生涯規劃，面對這情況，退輔會需要作什麼？

馮世寬則表示，這個情形是政府決議停止上校轉任公務員考試，影響非常大，整個社會或國家機制沒有對軍人特別了解。他說，當時開會時他曾舉兩個例子，當時颱風要來，美國琉球太平洋總部氣象站都和我方作聯絡，但我方氣象人員都退伍了，「在街上變流浪狗」，「國家的氣象局可以要他們嗎？不能成立一個特別小組嗎？」政府能否整體來幫助他們。

但江啟臣質疑，當時行政部門為何沒有主動安排？「總統不聽你的嗎？」他質疑馮世寬任國防部長時未盡責要求主事者重視輔導軍人，一昧募兵，現在連美國都擔心我們連一個合格步槍兵都訓練不出來。馮世寬則提高聲量反駁，立委講的是偏見，募兵有很多配套措施，美國人的批評我們不見得要聽，我們有自己的策略。