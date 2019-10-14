親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

外送員3天2死 勞動部公布UberEats、Foodpanda勞檢

巴黎「紅磨坊」華麗130年：情色爭議下的狂歡舞台

蔡英文宣布 張忠謀再次擔任APEC領袖代表

2019-10-14 10:24攝影中心 記者黃義書／台北即時報導

蔡英文總統上午在總統府舉行記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀再次擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表。將與夫人張淑芬出席11月16、17日於智利舉行的APEC經濟領袖會議，代表台灣與各國領袖展開會談。而張淑芬將在會議期間以慈善家、藝術家的身分展現「夫人外交」。

蔡英文總統上午在總統府舉行記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀再次擔任亞太經濟合作會...
蔡英文總統上午在總統府舉行記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀再次擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表。記者黃義書／攝影
分享
蔡英文總統上午在總統府舉行記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀（左）再次擔任亞太經濟...
蔡英文總統上午在總統府舉行記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀（左）再次擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表。記者黃義書／攝影
分享
蔡英文總統上午在總統府舉行記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀（右）再次擔任亞太經濟...
蔡英文總統上午在總統府舉行記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀（右）再次擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表。記者黃義書／攝影
分享
蔡英文總統上午在總統府舉行記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀（右）再次擔任亞太經濟...
蔡英文總統上午在總統府舉行記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀（右）再次擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表。記者黃義書／攝影
分享
蔡英文總統上午在總統府舉行記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀再次擔任亞太經濟合作會...
蔡英文總統上午在總統府舉行記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀再次擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表。記者黃義書／攝影
分享

APEC台積電張忠謀張淑芬
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

出任APEC領袖代表挺蔡？ 張忠謀：我支持民選總統

2019-10-14 11:05

兩度否認「韓張配」 張忠謀：沒有這回事

2019-10-14 11:33

影／安倍晉三「中華民國」賀電？　謝長廷：是真的

2019-10-14 11:30

張忠謀再任APEC領袖代表 科技業：最佳人選

2019-10-14 11:21

張忠謀攜妻再赴APEC 盼討論解決數位經濟問題

2019-10-14 10:39

馮世寬立院爆氣答詢 藍委：你在大聲什麼？

2019-10-14 10:38

大法官釋憲不算國家檔案？ 段宜康質疑

2019-10-14 10:36

藍營：張忠謀再任APEC代表恐是下下策

2019-10-14 10:28

張忠謀再任APEC代表 蔡英文交付兩任務

2019-10-14 09:59

中選會人事藍鎖定黃秀端、邱昌嶽 兩人自辯立場中立

2019-10-14 09:36

與查爾斯王子同台封聖典禮 陳建仁：有簡單招呼

2019-10-14 01:57

65歲勞工可簽定期契約 職務再設計卻無解…

2019-10-14 00:34

職務再設計補助 擬開放勞工申請

2019-10-14 00:29

韓國瑜要跟蔡總統辯論 陳致中竟說是嗆假的

2019-10-13 22:38

唱名殉職消防員 消權會籲「生命三權」入法

2019-10-13 21:14

【重磅快評】蔡總統沒告訴你的不缺電真相

2019-10-13 20:34

民眾黨新發言人「高顏值」？ 柯文哲：剛好長得漂亮

2019-10-13 19:14

消防法修法明協商 李俊俋：最快10月29日處理

2019-10-13 17:51

蔡英文出席史明追思會 「堅持台灣民主進步自由主權」

2019-10-13 16:51

幫忙韓國瑜傾聽之旅？侯友宜：我要好好準備總質詢

2019-10-13 12:57

瑞典對中政策報告 要與台灣持續發展關係

2019-10-13 12:09

傳復設駐關島辦事處 外交部：目前沒有評估結果

2019-10-13 12:09

捷克議長出席國慶中國抗議 外交部：展現反極權

2019-10-13 11:15

郭台銘不選韓國瑜落後反拉大 孫大千：換選舉模式因應

2019-10-11 11:41

影／排隊搶領北市嗡嗡包 「學姐」送限量早餐

2019-10-10 06:47

賀電被日本打臉 網友：乾脆偽造川普賀電吧！

2019-10-08 16:28

韓國瑜請假拚大選挨批 孫大千嗆蘇貞昌騙神明

2019-10-08 12:10

今年新生兒將跌破17萬人？ 蘇貞昌：目前預估仍會超過

2019-10-08 11:18

影／黃國昌：南方澳橋樑檢測轉包牟利

2019-10-04 14:29

吳敦義擬自排入不分區立委 韓辦：尊重黨主席職權

2019-10-04 10:44

中央補助分配款六都最少 鄭文燦爭修財政收支劃分法

2019-09-27 15:11

【重磅快評】小英女孩不是吳宗憲！蔡英文碧仲就輕了

2019-09-27 14:47

馬恐不替韓國瑜站台 林濁水：但繼續支持韓對國家好？

2019-09-27 09:39

沈富雄自薦民眾黨不分區 柯文哲：應該會先找他聊一聊

2019-09-26 12:10

陳明文300萬案仍有疑點 藍：有錢人的任性？

2019-09-26 11:32

趙少康稱青年挺韓會被笑　蕭敬嚴：網路上嘴砲人？

2019-09-25 15:20
看更多

熱門文章

韓陣營：韓國瑜無行政資源 批習慣遲到太沉重

2019-10-13 18:09

蔡英文指中國步步進逼 孫大千：先挑釁事後又說鬼話

2019-10-13 12:03

掉鏈戰車、賣糖軍艦 為何竟成古寧頭大捷重要功臣

2019-10-14 08:00

民眾黨新發言人「高顏值」？ 柯文哲：剛好長得漂亮

2019-10-13 19:14

海巡極速快艇下月首艇交船 部署金馬專剋陸方黑金剛

2019-10-13 11:36

高市議員向韓國瑜下戰帖 市府簡回9字

2019-10-13 19:52

蔡英文：亡國感是國民黨炒作出來的

2019-10-13 13:19

蔡指辯論急什麼 韓國瑜回酸：現在不敢辯是在怕什麼？

2019-10-13 23:57

韓國瑜即將請假拚大選 李四川：絕不讓市政螺絲鬆了

2019-10-13 21:42

65歲勞工可簽定期契約 職務再設計卻無解…

2019-10-14 00:34

國防部：支持國防自主 武器若可自製絕不外購

2019-10-13 16:10

海巡旗艦本月安放龍骨 主砲鎮海火箭彈展開裝配

2019-10-13 11:35

再提國政建言 郭台銘：選對了人，台灣才會起飛

2019-10-13 19:25

張忠謀再任APEC代表 蔡英文交付兩任務

2019-10-14 09:59

林國慶宣布無黨籍參選嘉義縣立委 藍營協調面臨破局

2019-10-14 10:31

海巡新一代白金鋼下月首艇交船 耐撞適強勢登檢

2019-10-13 11:35

蔡英文籲把票投高 柯志恩：憑什麼向人民要選票？

2019-10-13 19:34

影／賴清德明宣布「蔡賴配」？賴系林宜瑾：全民期待

2019-10-14 09:56

蔡英文IG曬貓「我們很好，沒有去看醫生，不要亂造謠」

2019-10-13 12:20

蔡英文喊不缺電 韓團隊：她不敢告訴人民的真相是這個

2019-10-13 18:09

林鶴明辭總統府發言人 轉任蔡英文競選辦公室

2019-10-13 14:39

鏈砲型雲豹量產車測試中 大選前部署北市強化中樞防務

2019-10-13 11:48

馮世寬立院爆氣答詢 藍委：你在大聲什麼？

2019-10-14 10:38

新書序沒找蔡英文寫 高嘉瑜「哇咧...」後這麼回

2019-10-13 16:08

疑美施壓棄國防自主 陸軍擬150億買美製多管火箭

2019-10-13 13:14

幫忙韓國瑜傾聽之旅？侯友宜：我要好好準備總質詢

2019-10-13 12:57

韓國瑜指綠營「缺德不缺電」 蔡英文回：不懂他的邏輯

2019-10-13 14:00

被列不分區立委安全名單？ 謝龍介：不忮不求

2019-10-13 19:06

鏈砲型雲豹甲車整合測試 大選前撥交部署

2019-10-13 13:15

觀察站／到底誰賣芒果乾 辣台妹不知？

2019-10-14 00:05

蔡批藍炒作亡國感 韓國瑜回嗆：蔡英文惹事生非的產物

2019-10-13 23:54

韓國瑜擬周三起請假 葉匡時代理

2019-10-14 00:14

林佳龍出席台中綠募款餐會 「選韓國瑜下一次沒得選」

2019-10-13 21:09

「升上校不是罪！」 馮世寬籲恢復退伍上校子女教補

2019-10-14 10:51

衛武營周年慶合照 韓國瑜一度拒：藝術家優先

2019-10-13 12:57

韓國瑜16日請假？ 韓辦：規畫全學習之旅有三大主軸

2019-10-13 18:16

韓國瑜下戰帖辯兩岸 卓榮泰酸：你的主場在高雄議會

2019-10-13 12:26

輔選立委坐六搶七望八？侯友宜4字回應

2019-10-13 12:48

吳怡農謙和市場掃街 選民直呼：你好帥

2019-10-13 12:36

嗆選舉別只會芒果乾 徐永明：將推更多黃國昌進立院

2019-10-13 11:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top