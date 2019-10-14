張忠謀再任APEC代表 蔡英文交付兩任務

2019-10-14 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



今年亞太經濟合作會議（APEC）將於11月16、17日在智利聖地牙哥召開，蔡英文總統今宣布由台積電創辦人張忠謀擔任我國領袖代表，並盼張忠謀將我國這幾年推動數位社會與數位國家的決心跟成果，清楚傳達給APEC成員，同時也將我國包容性與永續成長的經驗，分享給亞太夥伴。

蔡總統任內的APEC領袖代表，前兩年由親民黨主席宋楚瑜擔任，這兩年則都交由張忠謀。今天的記者會由蔡總統與張忠謀以及張淑芬共同出席。

蔡總統今確認一次邀請張忠謀擔任我國的領袖代表，出席今年11月在智利聖地牙哥所舉辦的APEC經濟領袖會議，她說，張忠謀去年參與成果豐碩，非但在公開會議場合向各國宣布我國的數位經濟理念，也跟各國領導人充分交換意見。

蔡總統說，台灣是APEC的完整成員，我方一向積極參與這個亞太區域最重要的經濟論壇以及各種對話機制和各國領袖交換意見，要共同促進國際經濟的發展及合作。

會中蔡總統也交代兩個任務，包含請代表團將這幾年推動數位社會與數位國家的決心跟成果，清楚傳達給APEC成員；另外也要將我國包容性與永續成長的經驗，分享給亞太夥伴，並說張忠謀多年在產業界累積的豐富經驗，一定可以為數位時代的跨國經濟整合提出指引。

事實上，這已經是張忠謀三度擔任我領袖代表，首次是在前總統陳水扁執政時，這兩年則是接受蔡總統的託付，去年張在巴布亞紐幾內亞與日本首相安倍晉三會談約20分鐘，會中同意在觀光等廣泛領域深化合作及交流，我方則表達期待強化台日經濟關係。

另外，張忠謀當時也與美國、新加坡，包含中國大陸國家主席習近平等至少十幾位領袖互動。張表示，因為沒有其他人在場，「不必有任何的人為裝飾」，這些自然互動都非常「友善而坦白。」

今天的記者會由蔡總統與張忠謀以及張淑芬共同出席。記者賴于榛／攝影 分享 facebook