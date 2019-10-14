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中選會人事藍鎖定黃秀端、邱昌嶽 兩人自辯立場中立

2019-10-14 09:36聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

立法院內政、司法及法制委員會今日聯席審查中選會委員人事同意權案，東吳大學政治學系...
立法院內政、司法及法制委員會今日聯席審查中選會委員人事同意權案，東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端(右)、內政部常務次長邱昌嶽(左)被點名色彩明顯。記者蔡佩芳／攝影
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立法院內政、司法及法制委員會今日聯席審查中選會委員人事同意權案，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，將對顏色明顯的被提名人強力質詢，並點名黃秀端、邱昌嶽這兩位偏綠，色彩明顯。兩人上午在立法院受訪時強調，自己沒有參與政黨、沒有政治立場。

內政部常務次長邱昌嶽表示，公務人員是事務官、國家公務員，屬於中華民國，本來就應遵守行政中立、沒有色彩問題，事務官應該秉持這樣的信念，從任期第一天到最後離開公務體系，都是一樣的想法沒有改變。對相關質疑，他認為應回歸理性辯論，內政部官員擔任中選會委員，過去也有先例，因為辦理選舉事務過程中，與內政部有許多合作，包括地方民政資源需要內政部協調；戶政方面，涉及候選人身分查對、連署人查對，甚至選舉名冊編造，也需要戶政幫忙；執行選務過程，警政力量也很重要，包括查賄、選舉票安全問題、治安問題，都需要內政部協調。

東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端因為曾任公民監督國會聯盟理事長、民進黨廉政委員而遭到質疑。黃秀端表示，郝龍斌擔任台北市長任內，她也曾出任北市府廉政委員，她從來不曾加入民進黨，每個人都有偏好，重點是在這個職位上能不能扮演好獨立機關角色。她會扮演好公正角色。

中選會委員目前出缺一人，還有四人將在11月3日任期屆滿。行政院八月提名黃秀端、邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人為中選會委員，函送立法院審查。

中選會
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