韓國瑜要跟蔡總統辯論 陳致中竟說是嗆假的

2019-10-13 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／即時報導



民進黨高雄市議員陳致中今晚在臉書上PO說，韓國瑜市長嗆聲要跟小英總統辯論，這是嗆假的。

陳致中說，韓市長不用急，候選人一定會辦辯論會，小英也不會落跑請假！

他說，韓國瑜先來議會備詢吧！連這個都不敢、都做不到，圖謀請假落跑，還嗆聲什麼辯論，這是本末倒置、不知所云！吹哨子壯膽！被看破手腳！