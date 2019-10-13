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韓國瑜要跟蔡總統辯論 陳致中竟說是嗆假的

2019-10-13 22:38聯合報 記者謝梅芬／即時報導

民進黨高雄市議員陳致中今晚在臉書上PO說，韓國瑜市長嗆聲要跟小英總統辯論，這是嗆假的。

陳致中說，韓市長不用急，候選人一定會辦辯論會，小英也不會落跑請假！

他說，韓國瑜先來議會備詢吧！連這個都不敢、都做不到，圖謀請假落跑，還嗆聲什麼辯論，這是本末倒置、不知所云！吹哨子壯膽！被看破手腳！

為此，擔任韓營發言人與策略小組成員的台北市議員葉元之也不甘示弱地說，不知道蔡總統在躲什麼，是不是因為蔡英文自從跟馬英九辯論海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)慘敗後，對兩岸關係的辯論相當排斥，才會發動府院黨及高雄市議員全面反對。

民進黨高雄市議員陳致中今晚在臉書上PO說，韓國瑜市長嗆聲要跟小英總統辯論，這是嗆...
民進黨高雄市議員陳致中今晚在臉書上PO說，韓國瑜市長嗆聲要跟小英總統辯論，這是嗆假的。圖／本報資料照片
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韓國瑜高雄市陳致中

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