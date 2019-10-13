唱名殉職消防員 消權會籲「生命三權」入法

2019-10-13 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／即時報導



台中大雅農地違章工廠大火造成2名消防員殉職，立法院明將針對消防法修法舉行朝野協商。消防員工作權益促進會今下午進行靜坐抗議，並在晚間一一唱名自2012年殉職的消防員，呼籲立法院盡快通過修法，將「消防員生命三權」入法，不要再有消防員因為體制而犧牲。

消防員工作權益促進會自去年敬鵬大火造成6名消防員殉職後，推動消防法修法，然而法案一度在立法院卡關。不過，近期台中大雅大火造成2名消防員殉職後，消防法修法再度引發討論。立法院計畫於明日召開黨團協商，討論消防法修法。

消權會強調，消防法修法著重於消防員在現場的資訊權，得命工廠管理人提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊；和退避權，衡酌救災目的與救災風險後，採取適當搶救行為，若現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動；以及調查權，若消防人員因搶救災害致發生重大傷亡事故的原因，應召開公共安全事故調查會，聘請想關學者與團體代表擔任調查委員。

時代力量黨團主任陳惠敏在場呼籲，無論明天黨團協商結果如何，都希望把消防法修法排入討論事項第一案，如果沒有共識的地方就表決，絕對不要因為沒有共識，就無限期擱置討論，最後無疾而終。