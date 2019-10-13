【重磅快評】蔡總統沒告訴你的不缺電真相

2019-10-13 20:34 聯合報 主筆室



蔡英文總統。本報資料照片 分享 facebook

蔡英文總統昨天出席離岸風電廠商舉辦的活動時說，台灣現在不缺電，是不必爭辯的事實。蔡總統拿「不缺電」來為她的能源政策成績單背書，但我們從她競選2016年時的能源主張來看，蔡總統的能源成績單並非如她昨天所說的「不必爭辯」。

蔡總統能源政策的核心是「打造一個不缺電、安全又乾淨的永續台灣」，在2025年時讓綠能達到20%並廢除核電，她並這樣的能源轉型方案不會讓電價上漲。簡言之，蔡總統的能源支票是：不缺電、不漲電價與沒有汙染。

今年台灣供電無虞，確如蔡總統所說的不必爭辯，但她的不缺電成績單，卻是用汙染與電價來換。民進黨在2016年取得中央執政後，一反過去對核電廠的百般刁難，核二與核三廠繼續供電，是台灣現在不缺電的原因之一。另一個台灣不缺電的關鍵則是燃煤發電持續居高不下。

2018年我國用在發電的燃煤量是29百萬公噸，明顯高於2015年的24.5百萬公噸，同期間天然氣發電的用氣量也增加。火力全開讓蔡政府穩住了供電，但卻讓台灣的二氧化碳排放量持續增高。

2018年我國在能源部門的二氧化碳排放量是1.892億噸，是蔡總統執政後連續第二年走揚，在全球努力減煤減碳的趨勢下，蔡總統用高排碳來換不缺電，亦是不用爭辯的事實。

蔡總統對她能源轉型的另一個驕傲是不漲電價，但她沒告訴國人的是在經濟部的干預下，我國已連三次凍漲電價。為了降低國人對燃煤發電的反彈，今年政府要求台電擴大使用天然氣發電，進一步讓台電的財務狀況惡化，這筆凍漲電價的帳，蔡總統也沒告訴大家。

世界各國在推動能源轉型時，不可能不付出代價。德國的能源轉型用電價上揚與燃煤發電延後退場來交換。英國的能源轉型把減碳放在首要目標，即便爭議很大，但仍繼續使用核電。日本雖然經歷過福島核災，但考量能源安全，在2030的中長期能源開發方案中，核電亦是日本的選項。

蔡總統的能源轉型則是獨步全球，既可以不用核能，也保證不造成空汙，還可以在這過程中不漲電價。但從近年台灣的碳排放成績單與台電的財務報表來看，蔡總統的能源轉型成績單並沒有如她所言的那麼美好。

今年在瑞典女孩桑柏格（Greta Thunberg）的罷課行動帶領下，全球多個國家興起了監督政府非煤減碳的活動，當蔡總統自詡不缺電的成績單時，國人想請問蔡總統：我們何時可以邁向非煤低碳的國家？