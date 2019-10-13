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消防法修法明協商 李俊俋：最快10月29日處理

2019-10-13 17:51聯合報 記者陳熙文／即時報導

台中大雅農地違章工廠大火造成2名消防員殉職，立法院明將針對消防法修法舉行朝野協商。民進黨團書記長李俊俋表示，民進黨團以支持「審查會通過版本」為原則，但有幾個文字修正，主要是退避權的部分可能會做修改。李並指出，如果朝野協商順利，最快10月29日就能夠排案處理。

消防員工作權益促進會自去年敬鵬大火造成6名消防員殉職後，推動消防法修法，然而法案一度在立法院卡關。不過，近期台中大雅大火造成2名消防員殉職後，消防法修法再度引發討論。據了解，內政部、消防署日前與立法院民進黨團三長開會。李俊俋表示，已在會中定調，黨團將支持審查會通過的「消防法」版本。

李俊俋表示，立法院處理消防法必須要等到總質詢結束，最快10月29日才會做處理。

李俊俋指出，消防員資訊取得權、退避權、及第三方調查權都沒有問題，黨團以支持審查會版本為原則，但也考量將做文字修正，特別是時代力量針對退避權的部分有意見，要求都不能懲處，不過李俊俋說，消防員屬於公務人員，公務人員服務法就有相關規定，應該依相關辦法處理，不能影響消防隊的職權。

至於殉職消防員第三方調查納入民間團體意見，為調查消防人員因搶救災害致發生重大傷亡事故之原因，應召開公共安全事故調查會，聘請相關學者專家與團體代表擔任調查委員，而公共安全事故調查委員會，由內政部會同行政院災害防救辦公室組成，其委員應有消防人員工作權益相關團體推派的代表，李俊俋表示，黨團目前沒有意見。

不過據了解，內政部消防署仍反對，在委員中納入消防人員工作權益相關團體，僅承諾往後都找會民間團體討論。對此，消防員工作權益促進會在今天下午發起靜坐活動，從今日一路靜坐到明日協商結束，確保消防法修法能夠成功走完最後一哩路，希望未來調查能夠公正透明，並納入「基層消防相關團體」參與。

消防員李俊俋立法院

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