蔡英文出席史明追思會 「堅持台灣民主進步自由主權」

2019-10-13 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



蔡英文總統今天出席史明追思會，她在頒發褒揚令後致詞時說，在這個時代整個世界都在做抉擇，要堅持自由，還是向威權專制低頭，今天她要向在場各位、向全世界再說一遍，「我們絕對堅持台灣的民主、進步、自由、主權，台灣人的路我們一起走，我會帶領這個國家繼續走下去。」

被視為獨派精神導師的史明（施朝暉）於九月廿日辭世，享年103歲，他的家屬、朋友及史明教育基金會舉辦「振魂護國：與史明歐里桑再走一段台灣路」大遊行暨追思會，蔡英文總統、立法院長蘇嘉全、民進黨主席卓榮泰、立委林昶佐等人均出席追思會，蔡總統也頒贈褒揚力，由史明基金會董事長黃敏紅女士及義子李政忠先生代表接受。

蔡總統表示，史明歐吉桑是個很不典型的臺灣人。他出生於1918年，在那個大時代中，產生出這位以人類解放為目標的革命者。史明歐吉桑認為，唯有改變政治經濟結構，才有辦法改變人類的命運。因此他終其一生，都為理想而奮鬥。

蔡總統說，從以前到現在，史明歐吉桑總是不時提醒她，一定要為臺灣的勞苦大眾著想。他也不斷強調，臺灣人，不分階級、不分族群，一定要團結起來，才能抵抗外來的壓迫。

蔡總統表示，史明歐吉桑沒有私心，他把自己的一生都獻給了這塊土地。他疼惜並肯定同樣為台灣打拚的人，儘管別人不見得做得跟他一模一樣。也因此，史明歐吉桑雖然沒有成家，沒有子嗣，但世界各個角落，卻有無數被他啟發、被他影響的同志及戰友。

蔡總統說，過去這幾年，史明歐吉桑常來總統府，每年除夕，她有幸邀請史明與她一起圍爐、吃飯。史明歐吉桑總是給她許多建議，也帶給她溫暖的鼓勵。最常給她的鼓勵，就是要她有元氣，也要有勇氣，挺住來自各方的壓力。她總是要史明歐吉桑別擔心，「不論傷有多深，我一旦踏出一步，就不會退。」

蔡總統表示，史明歐吉桑鼓勵的不只是她，更是所有臺灣的年輕人。他到90幾歲還是四處演講、參與運動，跟社會大眾及年輕人站在一起。每一個有史明歐吉桑的場合，都像今天這樣，有很多愛他、尊敬他的年輕人。

蔡總統指出，史明歐吉桑有一個103歲的人生，卻有一顆年輕的心，他總會開放心胸聆聽年輕人的看法，但也有屬於他的智慧與堅持。

蔡總統表示，史明歐吉桑曾經說過，台灣的進步，是由台灣青年開始才能有效果。今天的這場活動，就是由史明投入最深的年輕人們，一手策畫舉辦的。她相信，史明的精神會世代傳承下去。我們也會帶著史明的叮囑，勇敢走下去。

最後，蔡總統也說，現在的我們也處於一個大時代，在這個時代，整個世界都在做抉擇，選擇要堅持自由或是向專制低頭。她曾經對史明歐吉桑說過，今天她也要向所有人、向全世界再說一遍，「我們絕對堅持台灣的民主、進步、自由、主權」，「台灣人的路，我們一起走。我會帶領這個國家，繼續走下去」。

以下是褒揚令全文：

總統府資政施朝暉（史明），秀穎朗悟，軒毅恢奇。少歲負笈東瀛，卒業早稻田大學政治經濟學部，持恆黽勉，濬瀹專攻。二二八事件後，感於時局禍變迭連，關注國家前途方向；奮激愛鄉青年覺醒，引領民主啟蒙思潮，謨籌慮遠，憂患扶匡。爰潛居日本四十餘載，張拓海外改革運動，扢揚民族主義深微，雖遭指列通緝猶未更易其志。嗣幾經波折遄返，創設財團法人史明教育基金會，賡續踐履終身信仰，暢申自由人權理念；採行軟性革命策略，銳意文化傳播宣導，精誠殊智，前瞻務實；才猷布展，蹊徑別開。素日殫勤筆耕，雄肆宏圖，論撰《臺灣人四百年史》、《民族形成與臺灣民族》、《民主主義》、《史明回憶錄：追求理想不回頭》等書，振聾發瞶，擲地有聲。揆其生平，鑽研史料以成本土觀點，盡瘁著述用資鼓潤人心，閎識孤懷，堅卓強邁；碩望丹衷，名留蓬島。遽聞上壽歸真，曷勝憫悼，應予明令褒揚，用示篤念宿耆之至意。