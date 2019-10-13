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慶祝老人節 吳敦義出席全國模範老人頒獎

2019-10-13 15:50攝影中心 記者曾原信／即時報導

國民黨主席吳敦義今天前往老人福利協進會舉辦的老人節慶祝活動，並頒獎給全國模範老人，被問及蔡英文總統稱亡國感是國民黨造成，吳敦義僅表示要再了解再作評論。

國民黨主席吳敦義（中）前往老人福利協進會，頒獎給全國模範老人。記者曾原信／攝影
國民黨主席吳敦義（中）前往老人福利協進會，頒獎給全國模範老人。記者曾原信／攝影
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國民黨主席吳敦義前往老人福利協進會，頒獎給全國模範老人，被問及蔡英文總統稱亡國感...
國民黨主席吳敦義前往老人福利協進會，頒獎給全國模範老人，被問及蔡英文總統稱亡國感是國民黨造成，吳敦義僅表示要再了解再作評論。記者曾原信／攝影
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國民黨主席吳敦義前往老人福利協進會，頒獎給全國模範老人，被問及蔡英文總統稱亡國感...
國民黨主席吳敦義前往老人福利協進會，頒獎給全國模範老人，被問及蔡英文總統稱亡國感是國民黨造成，吳敦義僅表示要再了解再作評論。記者曾原信／攝影
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吳敦義國民黨蔡英文

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