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叫病人「死死卡快活」？小護士菜台語 氣死人更笑死人

卓榮泰陪市場掃街 何志偉分析黨擔心兩件事

2019-10-13 11:10聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

民進黨主席卓榮泰今天在台北市輔選多名區域立委參選人，一早先到北投區陪立委吳思瑤到北投市場拜票，隨後又到士林區陪立委何志偉在社子市場掃街；卓認為何一定會再勝選，何則分析，民進黨現在主要擔心外界過度樂觀，造成選情相對冷，還有政黨票、小黨分食等憂慮。

針對昨天在新北輔選艱困選區立委參選人，卓榮泰表示，今天輔選行程剛好都台北，黨的戰略很清楚、戰術則靈活運用，剛在北投市場跟吳思瑤，現在來社子市場跟「好做伙」的何志偉。

卓榮泰表示，他跟何志偉有共同美好勝選的經驗，何在今年1月27日立委補選當中為民進黨拿下這一席，讓民進黨去年敗選後能稍稍站穩腳步，他助選過程中也感受到何的親切、跟市民能站在一起等新世代的政治人物特質，雖然該選區仍有強敵，但他相信何一定能勝選。

被問到民進黨在北市可拿下幾席？卓榮泰說他希望讓台北市席次能夠翻轉，一定要超越對手，「這是我目前最大的計畫。」至於外傳不分區立委名單將找行政院前院長游錫堃？卓榮泰則回應「提名委員會下周三才開會通過，仍要討論，目前還沒有任何定見腹案。」

媒體也問卓怎麼看台北市長柯文哲最近針對黨內人士的發言，但卓榮泰說，今天要看的是正面的何志偉，其他的事情，尤其對他、何及蔡英文總統等批評，「笑笑就好」。

何志偉則表示，他的信心來自基層給溫度、託付，他認為一步一腳印最重要，「把政策、國政扶持好，台灣顧起來，這就是我們的主軸。」

對於時代力量、民眾黨等第三勢力是否影響選情？何志偉則分析，民進黨現在擔心兩件事，第一是外界過度樂觀，造成選情相對冷；第二在於政黨票、小黨分食的部分，雖然會擔心，但不管大黨或小黨，目標不是把對方打倒，中心思想是要把台灣顧好。

民進黨主席卓榮泰今天在台北市輔選區域立委參選人，於士林區陪立委何志偉在社子市場掃...
民進黨主席卓榮泰今天在台北市輔選區域立委參選人，於士林區陪立委何志偉在社子市場掃街。記者翁浩然／攝影
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民進黨主席卓榮泰（中）今天在台北市輔選區域立委參選人，於士林區陪立委何志偉（右）...
民進黨主席卓榮泰（中）今天在台北市輔選區域立委參選人，於士林區陪立委何志偉（右）在社子市場掃街。記者翁浩然／攝影
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民進黨主席卓榮泰（中）今天在台北市輔選區域立委參選人，於士林區陪立委何志偉（右）...
民進黨主席卓榮泰（中）今天在台北市輔選區域立委參選人，於士林區陪立委何志偉（右）在社子市場掃街並受訪。記者翁浩然／攝影
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