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陳佩琪白色洋裝登台北時裝周 柯文哲笑：都快不認識了

【即時短評】蔡占上風 韓能打造氣旋？

2019-10-12 22:45聯合報 本報記者林河名

總統大選倒數３個月，國民黨總統參選人韓國瑜15日宣布請假後，將全力投入選舉。雖然還未進入中選會規定的競選期間，但已算「正式起跑」。相對於民調領先的蔡英文總統以逸代勞，韓國瑜若想逆轉勝，除了傳統造勢的「狂掃全台」，更應對症下藥，才能「再造韓流」。

蔡英文挾執政優勢，又居民調上風，近來選戰節奏分明。國慶談話定調「中華民國台灣」共識一說，雖引發不同意見，但意欲通吃「中華民國派」及「台灣派」態勢明顯；12日出席台北港離岸風電廠辦啟動儀式，宣示2025年綠電比率將達20%，並提及風電產業利基，等於端出政績之餘，間接重申續朝「非核家園」目標邁進。

對於黨內整合，蔡英文也有進展。她主持台南市後援總會揭牌，和遭民進黨開除黨籍的台南市議長郭信良同框，並當場感謝郭「情義相挺」，以及行政院前院長賴清德馬上就要赴美，當她的分身在海外輔選，「蔡賴配」更是呼之欲出，都可見去年九合一敗選及今年黨內總統初選造成的分裂已漸彌合。賴的子弟兵林俊憲，更已掛起與蔡賴的合照，象徵黨內團結。

相形之下，部分藍營立委對於競選看板是否與韓國瑜合照仍然忐忑，更別提黨內總統初選造成的郭台銘退黨傷口猶在。韓國瑜雖有死忠「韓粉」不離不棄，但缺乏年輕人及知識藍、經濟藍的支持，卻始終是罩門。再加上香港「反送中」擠壓藍營的兩岸論述，都是韓的不利因素。

在上述對照下，韓國瑜若要追趕上蔡英文，勢必逐一強化自己的弱項。走進基層、傾聴民意雖是必須，但就算「全台跑透透」，能接觸的民眾也與實際大選的選民數不成比例，而且事倍功半。去年韓以自信、從容「捲起韓流」，如今想要逆勢突圍，當然必須「打造氣旋」。陸戰之外，還須輔以「翻轉形象」的空戰策略。

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前參加高雄市政府雙十國慶升旗典禮。 聯合報系資...
國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前參加高雄市政府雙十國慶升旗典禮。 聯合報系資料照
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韓國瑜蔡英文民調

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